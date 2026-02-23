De Aurelio Casillas a 'El Chapo': El gran salto de Rafael Amaya

El padre de la productora, Nacho Coronel, fue uno de los principales socios del capo mexicano hasta su muerte en 2010. La figura de Guzmán ha avivado la popularidad de las series sobre el narcotráfico en el mundo, ya que su actividad criminal ha sido proyectada en la pantalla en otros títulos como 'El Chapo', protagonizada por Marco de la O, así como 'Narcos: México', con la actuación de Alejandro Edda.