Congreso Nacional aprobará el Presupuesto General 2026 en dos semanas

Tegucigalpa, Honduras

A mediados de marzo el Congreso Nacional (CN) aprobará el presupuesto General de la República para el ejercicio fiscal 2026, aseguró el presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano.

“Creería que en una o dos semanas estaríamos aprobando el Presupuesto General”, indico Zambrano, tiempo que aseguró que hay comunicación entre las fuerzas políticas para lograr los consensos necesarios.

En relación con las transferencias municipales, el titular del Legislativo indicó que la administración anterior dejó una deuda cercana a los dos mil millones de lempiras con las alcaldías, por lo que el viernes antepasado se efectuó un pago de 700 millones, mientras que la Secretaría de Finanzas programará los siguientes desembolsos.