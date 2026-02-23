Alumnos exigen finalización de obras en el Instituto Alfonso Hernández Córdova

San Pedro Sula, Honduras.

Estudiantes y padres de familia del Instituto Alfonso Hernández Córdova del sector Planeta, volvieron a protestar en el bulevar hacia El Progreso, para exigir la reanudación y finalización de la construcción del centro educativo, proyecto que permanece paralizado desde hace aproximadamente un año. Más de 1,300 alumnos permanecen a la espera de recibir clases en condiciones adecuadas. El retraso, según se ha informado, está relacionado con incumplimientos de la empresa constructora que habría argumentado falta de fondos para finalizar la obra. El proyecto fue financiado con fondos gestionados a través del Estado, y los desembolsos estaban vinculados a organismos internacionales.

La preocupación entre los padres es evidente ya que señalan que ya ha transcurrido casi un mes desde el inicio del año lectivo y los estudiantes aún no cuentan con instalaciones completas ni condiciones básicas para su educación. "Estamos molestos y preocupados, no sabemos qué va a pasar con la educación de nuestros hijos, es un derecho y no puede seguir detenida la educación por problemas administrativos o de transición de gobierno", expresó una madre de familia durante la protesta. José Torres, padre familia, expresó que, "no es justo que nuestros hijos reciban clases en un lugar donde no hay energía eléctrica, no hay agua potable y las aulas no están terminadas, queremos respuestas claras y una fecha concreta para que se reanude la construcción". Renán Doblado, director del Instituto Alfonso Hernández Córdova, explicó que desde tempranas horas los estudiantes, junto a padres y docentes, decidieron tomar acciones ante el incumplimiento del proyecto. Indicó que una comisión integrada por representantes de la sociedad de padres de familia, estudiantes, docentes y patronato sostuvo reuniones con autoridades departamentales de Educación, quienes se comprometieron a gestionar a nivel central una pronta solución.

Condiciones precarias

La comunidad también manifestó inconformidad por la llegada de pupitres usados en días recientes, no obstante, la dirección aclaró que estos fueron gestionados como apoyo temporal por el director departamental, mientras se concreta la entrega del mobiliario nuevo contemplado en el presupuesto original del proyecto. Actualmente, el centro educativo enfrenta múltiples carencias, ausencia de energía eléctrica, sistema de aguas negras inconcluso, falta de agua potable, aulas sin terminar, ausencia de cielo falso y carencia de laboratorios. Además, existen áreas consideradas de riesgo para los estudiantes debido a obras inconclusas. Padres y estudiantes hacen un llamado directo al Gobierno Central y a las autoridades educativas para que se retomen los trabajos lo antes posible y se garantice el derecho a la educación en condiciones dignas y seguras. La paralización del proyecto también ha generado incertidumbre en el personal docente, quienes aseguran que se ven limitados para desarrollar adecuadamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin aulas completamente habilitadas ni recursos básicos, la planificación académica se ve afectada y el rendimiento estudiantil podría verse comprometido si la situación se prolonga. Algunos estudiantes manifestaron sentirse frustrados, ya que esperaban iniciar el año escolar en instalaciones nuevas y adecuadas. “Nos prometieron un colegio terminado y todavía seguimos esperando, queremos estudiar tranquilos y en un lugar seguro”, expresó un alumno de noveno grado, quien señaló que muchos compañeros deben recibir clases en condiciones improvisadas.