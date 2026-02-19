Educación entrega primeros 100 pupitres al Instituto Alfonso Hernández Córdova

San Pedro Sula, Honduras.

José Renán Doblado, director del centro educativo ubicado en la colonia Planeta del municipio de La Lima, informó que la entrega fue posible gracias a las gestiones realizadas ante la Dirección Departamental de Educación.

Después de varios meses de espera, estudiantes del Instituto Alfonso Hernández Córdova , recibieron los primeros 100 pupitres para mejorar sus condiciones de aprendizaje, tras haber denunciado la falta de mobiliario que obligaba a muchos alumnos a recibir clases sentados en el suelo.

El docente señaló que el mobiliario representa un alivio inmediato para los estudiantes, aunque aclaró que la necesidad es mucho mayor y que el instituto enfrenta serias carencias en infraestructura y equipamiento.

“El mobiliario es importante, pero esto es solo un paliativo, aquí hacen falta pizarras, electricidad, agua, computadoras y el acondicionamiento de varios módulos, lo principal era evitar que los alumnos continuaran sentados en el piso”, expresó el director.

Según las autoridades del instituto, el centro educativo requiere al menos 700 pupitres en total, por lo que aún quedan pendientes alrededor de 600, por lo que esperan que la entrega sean pronto.

Además, se necesitan 50 pizarras, 135 computadoras con su respectivo mobiliario, la electrificación completa del módulo tres, instalación de persianas y la finalización del techo en algunas áreas que permanecen inconclusas.

Por su parte, el director departamental de Educación, Rafael Rodríguez, explicó que actualmente se desarrolla una investigación para resolver los problemas del proyecto de construcción del centro educativo.

El funcionario indicó que el contratista ha solicitado reuniones con las nuevas autoridades del Fondo de Inversión Social y de la Secretaría de Finanzas, debido a trámites y compromisos económicos que quedaron pendientes de la administración anterior.

Rodríguez detalló que el proyecto debió haberse entregado “llave en mano”, es decir, completamente equipado con mobiliario, equipo tecnológico y todos los servicios básicos, situación que aún no se ha cumplido.

Mientras tanto, autoridades educativas aseguraron que continuarán gestionando la llegada gradual de más pupitres para atender de forma temporal la emergencia.​​​​ Durante la jornada de entrega, padres de familia, docentes y personal administrativo colaboraron en la descarga y distribución del mobiliario.

La comunidad educativa espera que las autoridades aceleren las gestiones para completar el proyecto y mejorar las condiciones de enseñanza en el centro, donde actualmente estudian más de 1,300 alumnos.

La falta de condiciones adecuadas ha generado preocupación entre padres de familia, quienes señalan que la situación ha afectado el desarrollo normal de las clases.

Algunos estudiantes han tenido que turnarse el uso de los pupitres disponibles, mientras que otros continúan recibiendo sus lecciones en espacios improvisados.

Docentes del instituto manifestaron que, además del mobiliario, la ausencia de energía eléctrica en algunos módulos limita el uso de herramientas tecnológicas y dificulta el proceso de enseñanza, especialmente en asignaturas que requieren apoyo audiovisual o el uso de computadoras.