Milagro Flores reacciona a la noticia sobre su fallecimiento

La presentadora de televisión Milagro Flores sigue siendo noticia esta semana, aunque en esta ocasión, se filtró una información que causó repudio e incredulidad entre seguidores de la hondureña.
La falsa alarma fue difundida en redes sociales, específicamente en TikTok, donde unas cuentas tomaron contenido del canal HCH donde aparece un féretro, el cual fue editado.
Aunque, hasta cierto punto se nota la falsedad de los clips difundidos, algunas personas han creído la información, o al menos así lo hicieron saber en los comentarios.
"No puede ser, Milagrito", "¿Es cierto que se murió?"; "Pero si la vi hace poco, ella estaba bien", decían algunos usuarios, mientras otros se reían o sugerían que la presentadora debería demandar o reportar a quienes crean este tipo de videos.
Por su parte, Milagro salió al paso y reaccionó contundentemente a esta noticia falsa. "Desconozco de dónde salió ese rumor. La he visto regada por ahí y montón de gentre creyendo que de verdad me morí. Qué horrible de verdad", expresó.
Además, hizo un llamado a las personas detrás de la creación de estos rumores. "No caigan en esto, un poquito más de creatividad a la hora de hacer contenido, pero no pueden hacer ese tipo de cosas. Usan hasta videos de la muerte de Mayrita (Mayra Tercero). ¡Ay, no, qué horrible!", finalizó.
La catracha respondió en forma tranquila, incluso también contestó al mismo rumor durante su participación en "Que Viva la Vida", donde dijo que "se pasan". Asimismo, contó haber visto a una señora en un mercado de Tegucigalpa y que su reacción fue de sorpresa porque pensó que había muerto; "Me quedé en shock", aseguró.
"Hay gente que sí cree esa noticia, así que no crea en noticias falsas", recalcó Flores a su audiencia. Este tipo de contenido no es nuevo, con figuras públicas sucede a menudo la creación de "fake news" sobre supuestas muertes, las cuales rápidamente se convierten en tendencia.
Por otro lado, Flores también contestó una consulta sobre su estado de salud. La también cantante fue interrogada sobre su tratamiento para controlar la glucosa. "Tratando de controlar lo que como y la azúcar, pero sí ha sido difícil porque la azúcar es algo que pide mi cuerpo y que quiero comer".