Bomberos internacionales competirán en pruebas de rescate vehicular en SPS

San Pedro Sula, Honduras.

La ciudad de San Pedro Sula se convertirá en el punto de encuentro de equipos de emergencia de la región con la realización de competencias internacionales organizadas por la Confederación de Cuerpos de Bomberos del Istmo Centroamericano (CCBICA). El evento se desarrollará desde 4 al 8 de mayo de 2026 en el campo Agas y contará con acceso totalmente gratuito para el público. La actividad es coordinada por los Bomberos a través de la estación central del Cuerpo de Bomberos de Prado Alto en San Pedro Sula.

En el encuentro se reunirán al menos 12 equipos provenientes de diferentes países del istmo centroamericano, quienes participarán en pruebas especializadas de rescate vehicular y atención prehospitalaria en trauma. Óscar Triminio, Capitán de bomberos, explicó que esta reunión forma parte de la preparación y fortalecimiento técnico de los cuerpos de socorro, permitiendo el intercambio de conocimientos sobre nuevas técnicas y el uso de equipos modernos para la atención de emergencias derivadas de accidentes de tránsito. Las competencias se realizan en conjunto con la Asociación Latinoamericana de Rescate Vehicular (Alarev) y estarán enfocadas en mejorar las capacidades de los equipos de primera respuesta, especialmente en la correcta extracción de víctimas y la estabilización de pacientes con lesiones traumáticas.

En el encuentro participarán equipos especializados en atención de emergencias y rescate provenientes de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Panamá, cuyos equipos pondrán a prueba sus capacidades operativas en escenarios de rescate vehicular y atención de trauma, al tiempo que intercambiarán experiencias y fortalecerán la coordinación regional en la respuesta ante emergencias.

Autoridades destacaron que este tipo de entrenamiento es fundamental, ya que en muchos casos las personas intentan auxiliar a víctimas de accidentes sin conocer su estado clínico, lo que podría agravar sus lesiones. Por ello, el objetivo principal es fortalecer la preparación profesional y promover una cultura de prevención y atención adecuada. San Pedro Sula asumirá un reto importante al convertirse en la sede de este evento, el primero de su tipo en Centroamérica, ya que competencias similares solo se han desarrollado en países de Sudamérica y Europa. Durante cinco días, la ciudad estará en la mirada internacional, con la participación de instituciones públicas, empresas privadas, medios de comunicación y transmisiones dirigidas a audiencias de distintos países, posicionando a Honduras en el ámbito regional e internacional en materia de gestión de emergencias. Las autoridades bomberiles hicieron un llamado a la población a asistir y conocer de cerca el trabajo que realizan los equipos de rescate, así como a reforzar la conciencia sobre la importancia de la prevención de accidentes en el hogar, el trabajo y las vías públicas. Además de las competencias, el evento incluirá jornadas de capacitación, demostraciones prácticas y espacios de actualización técnica donde los participantes podrán conocer herramientas de última generación utilizadas en rescates complejos. Estas actividades buscan fortalecer la profesionalización del personal de emergencia y estandarizar protocolos de actuación en la región. Se espera también la presencia de instructores internacionales y jueces certificados, quienes evaluarán el desempeño de los equipos bajo estándares globales de respuesta, tiempo de atención, seguridad en la escena y manejo adecuado de los pacientes. Las autoridades municipales y de gestión de riesgos destacaron el impacto positivo que tendrá el evento para la ciudad, tanto en el fortalecimiento de capacidades locales como en la proyección internacional de San Pedro Sula como sede de actividades técnicas y de formación especializada.