Edificios altos obligan a bomberos a modernizar su equipo

San Pedro Sula

La construcción de edificios de más de 15 pisos en San Pedro Sula está obligando al Cuerpo de Bomberos a adquirir equipos distintos a los que tradicionalmente utilizan para atender emergencias.

Actualmente, los bomberos de San Pedro Sula cuentan apenas con un carro escalera, mientras que desde hace varios años se registra un auge en la construcción vertical en la ciudad.

Las edificaciones en altura estaban reguladas; sin embargo, en julio de 2023 la actual Corporación Municipal autorizó la construcción de torres sin límite de pisos en San Pedro Sula. Antes de esa modificación, se permitía construir únicamente edificios de hasta seis niveles y, en algunos sectores específicos, hasta 15 pisos. Tras el cambio, este tipo de construcciones se desarrollan en prácticamente toda la ciudad.

Daniel Rivera, comandante del Cuerpo de Bomberos de San Pedro Sula, explicó que el crecimiento de los edificios verticales ha modificado la operatividad de la institución.

“Tenemos un carro escalera, pero estamos cotizando otro, porque antes atendíamos edificios de apartamentos de dos y tres plantas; hoy son torres de más de 20 pisos”, dijo Daniel Rivera, comandante del Cuerpo de Bomberos.

El oficial detalló que trabajan a través de la Oficina Técnica Municipal para que las nuevas edificaciones cuenten con sistemas internos contra incendios, como plantas, gabinetes y mangueras. “En caso de un incendio, ellos deben comenzar el trabajo mientras llegamos nosotros”, enfatizó Rivera.

Este tipo de construcciones, añadió, ha cambiado por completo la forma de trabajo de los bomberos, ya que no es lo mismo atender un incendio en una vivienda de dos plantas que en una torre de gran altura. Por ello, indicó que buscan adquirir otro carro escalera como parte del nuevo equipamiento.

Rivera señaló que el Cuerpo de Bomberos se mantiene en constante búsqueda de tecnología de punta. Además, destacó el apoyo financiero de la municipalidad. “Debo decir que la alcaldía está al día con los pagos a los bomberos; el último abono se realizó en diciembre y hemos trabajado de forma normal. Tenemos más de 300 millones de lempiras en la cuenta bancaria provenientes de la Oficina Técnica y de la alcaldía”, afirmó.

El comandante también explicó que actualmente cuentan con seis ambulancias y que están solicitando camiones cisterna con capacidad de mil galones y uno adicional de tres mil galones para fortalecer la respuesta ante emergencias.