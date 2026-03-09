Boom de torres en San Pedro Sula plantea retos de movilidad y servicios urgentes

San Pedro Sula, Honduras

El crecimiento vertical con torres habitacionales, corporativas y comerciales está transformando el paisaje urbano de San Pedro Sula abriendo nuevas oportunidades de vivienda, inversión y modernización para la ciudad.

Sin embargo, expertos y representantes del sector construcción advierten que este desarrollo también plantea retos urgentes en movilidad, servicios públicos y planificación urbana, en una ciudad donde aún existen rezagos en alcantarillado sanitario, tratamiento de aguas residuales y sistemas pluviales.

Según datos de infraestructura municipal hay más de 23 torres en construcción de más de 15 pisos en varios sectores de la ciudad muchos de ellos ya con problemas viales, de alcantarillado sanitario y energía eléctrica.

Las construcciones verticales atraen a familias interesadas en vivir cerca de servicios, trabajo y comercio aunque los precios no son bajos. "Vivir en una torre no es barato, no es sólo comprar el departamento es el mantenimiento y una serie de cobros que realizan por vivir en el aire", dice Julian Arriaga, un residente de una torre.

El desarrollo inmobiliario es positivo para la ciudad. Sin embargo, surge una interrogante clave: ¿quién se encarga de que los inversionistas construyan las soluciones viales necesarias en colonias como Trejo, Río de Piedras, Rancho El Coco, Figueroa y otras zonas tradicionalmente residenciales?

También persisten dudas sobre la capacidad de los servicios públicos. ¿Quién garantiza que el suministro de agua potable, la recolección de desechos y el sistema eléctrico no colapsarán en los próximos años si no existe una planificación integral?

La situación se vuelve más compleja si se considera que la ciudad aún carece de un plan integral de alcantarillado sanitario, no cuenta con suficientes plantas de tratamiento de aguas residuales y enfrenta la próxima finalización de la concesión del servicio de agua potable, así como del contrato de recolección de desechos.

Predios donde antes existían entre seis y diez viviendas han sido adquiridos por desarrolladores que ahora construyen edificios de más de 20 pisos. Esto ha sido posible tras modificaciones en la ordenanza de zonificación. Sin embargo, expertos señalan que en muchos casos no se exigen soluciones viales proporcionales al aumento del tráfico que generan estos proyectos.

Esa falta de equilibrio entre el desarrollo vertical y la planificación urbana es motivo de análisis entre especialistas en ingeniería, quienes observan con preocupación el impacto que podría generarse en el corto y mediano plazo.