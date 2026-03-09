Cae supuesto distribuidor con más de 100 dosis de droga en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

Un supuesto distribuidor de drogas fue capturado este lunes por agentes policiales durante un operativo preventivo en la colonia Perfecto Vásquez de San Pedro Sula, donde las autoridades le decomisaron más de un centenar de dosis de presuntos estupefacientes que, según las investigaciones preliminares, estaban listos para su distribución.

De acuerdo con el informe policial, los uniformados realizaban patrullajes de vigilancia en el sector cuando observaron a un individuo con actitud sospechosa, por lo que procedieron a requerirlo para una inspección.

El detenido es un hombre de 25 años, originario de Arizona, en el departamento de Atlántida, pero residente en la colonia Perfecto Vásquez de San Pedro Sula.

Durante el procedimiento, los agentes decomisaron 25 bolsitas plásticas con polvo blanco, supuesta cocaína; 27 envoltorios plásticos con supuesta droga crack, equivalentes a 69 dosis; y siete envoltorios con hierba seca, supuesta marihuana, sumando 101 dosis de droga que fueron aseguradas como evidencia.

El sospechoso será remitido ante la Fiscalía de turno del Ministerio Público de Honduras para continuar con el proceso legal correspondiente por el supuesto delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública.