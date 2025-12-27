Honduras suma 1,865 muertes por accidentes de tránsito a pocos días de cerrar 2025

San Pedro Sula, Honduras.

Según datos proporcionados por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) , hasta la fecha se contabilizan 1,865 personas fallecidas a nivel nacional a causa de accidentes de tránsito.

Los accidentes de tránsito continúan siendo una de las principales causas de muerte violenta en Honduras, ubicando al país entre los primeros lugares a nivel regional.

El año está a solo cuatro días de finalizar y, lamentablemente, en las últimas horas se han reportado nuevos hechos que elevan esta alarmante estadística.

De acuerdo con estadísticas oficiales, la segunda causa de muertes violentas en Honduras es por siniestros viales, una cifra que sigue en aumento conforme se acerca el cierre del año 2025.

César Aguilar, portavoz de la DNVT, confirmó que en las últimas 24 horas se registraron al menos 23 accidentes de tránsito, dejando como saldo dos personas fallecidas y varios lesionados.

“El sistema policial en línea nos refleja que en las últimas 24 horas se contabilizaron 23 accidentes viales a nivel nacional, donde lamentablemente dos personas perdieron la vida”, detalló Aguilar, quien lamentó que pese al incremento de operativos durante la temporada navideña, persistan conductas irresponsables en las carreteras.

El funcionario explicó que la DNVT ha intensificado la operatividad policial en todo el país como parte de las acciones preventivas por las festividades de Navidad y fin de año. Sin embargo, aseguró que muchos conductores continúan ignorando las recomendaciones básicas de seguridad vial.

“Seguimos haciendo llamados bastante puntuales a la ciudadanía, pero lamentamos que se continúe conduciendo de manera irresponsable en los ejes carreteros”, expresó el subinspector Aguilar.

Entre las principales recomendaciones brindadas por la DNVT se encuentra realizar revisiones físico-mecánicas a los vehículos antes de viajar, evitar el sobrecupo de pasajeros, respetar los límites de velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos y obedecer la señalización vial.

Asimismo, las autoridades insistieron en dejar de lado los principales factores de riesgo, como el uso del teléfono celular mientras se conduce y, sobre todo, no manejar bajo los efectos del alcohol, una de las principales causas de accidentes fatales en el país.

Al referirse al balance anual, Aguilar confirmó que del total de personas fallecidas en 2025, el 40% eran motociclistas, un sector altamente vulnerable.

Además, indicó que aproximadamente el 70% de los accidentes de tránsito registrados este año involucran motocicletas, dejando también a cientos de personas con lesiones graves y, en muchos casos, secuelas permanentes.

Otro dato preocupante es el alto número de infracciones a la Ley de Tránsito. Según la DNVT, diariamente se decomisan entre 300 y 400 permisos de conducir por diversas faltas, muchas de ellas relacionadas con conducción temeraria y consumo de bebidas alcohólicas.