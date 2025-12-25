Incidencias viales registradas durante la Nochebuena en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

En un hecho que evidencia la efectividad de las acciones preventivas, autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) informaron que la ciudad de San Pedro Sula no registró ninguna muerte por accidentes de tránsito durante las celebraciones de Nochebuena de este 2025.

De acuerdo con el reporte oficial, los resultados positivos se alcanzaron en el marco de “Navidad Segura 2025”, mediante el cual las autoridades intensificaron los operativos de control y vigilancia en los principales ejes viales de la ciudad.

Durante la jornada, equipos de la DNVT y la Policía Nacional mantuvieron una presencia constante en los bulevares del Norte, Sur y Este, así como en otros puntos considerados críticos por su alto flujo vehicular y antecedentes de siniestralidad vial.

Noel Pérez, vocero regional de la Policía Nacional, manifestó que gracias al esfuerzo conjunto, la incidencia de accidentes fue mínima y se limitó únicamente a percances con daños materiales leves, sin que se reportaran personas fallecidas.

"Los operativos policiales continuarán durante los próximos días, hacemos el llamado a los ciudadanos a tomar las medidas precaución para evitar sanciones", expresó el funcionario.

El oficial agregó que en San Pedro Sula una de las principales causas de sanción es la conducción en estado de ebriedad, considerada una de las infracciones de mayor riesgo y una de las principales causas de accidentes de tránsito.