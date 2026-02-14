Campeón del mundo presenta la Copa en Honduras, figuras y Carolina Lanza sorprende

¡Histórico y con invitados de lujo! La Copa del Mundo está en Honduras y este sábado 14 de febrero fue presentada en Expocentro, San Pedro Sula.
Coca Cola organizó un gran evento para traer el preciado galardón a tierras catrachas y la ciudad industrial fue la elegida en el tour que se está realizando como previa del Mundial 2026.
Dicho evento contó con la presencia del recién electo Presidente de Honduras, Nasry Asfura.
El mandatario arribó a San Pedro Sula para presenciar la histórica llegada del galardón que será entregado este año.
El presidente de Honduras aprovechó para tomarse fotografías con los presentes antes de la presentación del trofeo.
Y para hacer los honores: David Trezeguet, un campeón del mundo hizo la entrega del prestigioso galardón. Fue recibido en el escenario por la hermosa periodista Isabel Zambrano.
Trezeguet es un exdelantero franco-argentino que marcó una época en el fútbol europeo y mundial. Campeón del mundo con Francia, es recordado por su frialdad y olfato goleador en momentos decisivos.
Nació el 15 de octubre de 1977 en Ruan, Francia, pero creció en Argentina, país del que también tiene nacionalidad. Esa mezcla cultural marcó su identidad y su estilo competitivo dentro del campo.
Su carrera profesional comenzó en Platense, donde dio sus primeros pasos antes de dar el salto al fútbol europeo. Muy joven emigró al Viejo Continente en busca de consolidarse.
En 2000 fichó por la poderosa Juventus FC, donde vivió la etapa más brillante de su carrera. Con la Vecchia Signora se convirtió en ídolo y uno de los máximos goleadores extranjeros del club.
Con Juventus ganó múltiples títulos de la Serie A y fue pieza clave incluso en los años complicados tras el descenso por el escándalo del Calciopoli. A pesar de ofertas para salir, decidió quedarse y ayudar al club a regresar a la élite.
A nivel de selección, defendió los colores de Selección de fútbol de Francia en una generación dorada. Compartió vestuario con figuras históricas que dominaron el fútbol a finales de los 90 e inicios de los 2000. Fue campeón del mundo en Copa Mundial de la FIFA 1998, aunque su papel más recordado llegó dos años después. En la final de la Eurocopa 2000 anotó el “gol de oro” que le dio el título a Francia.
Este sábado 14 de febrero visitó Honduras para presentar la Copa del Mundo, generando gran entusiasmo entre los aficionados catrachos. Su trayectoria, carisma y vínculo con la FIFA lo convierten en una figura ideal para promover el evento más importante del fútbol. FOTO: Héctor PAZ.
El histórico momento de David Trezeguet con Nasry Asfura, presidente de Honduras.
El presidente de Honduras también recibió un presente en el evento por parte del exjugador.
Nasry Asfura también tuvo el honor de levantar el trofeo de la Copa del Mundo.
Cabe resaltar que, solo los campeones del mundo y los jefes de estado tienen permitido tocar el trofeo original sin guantes.
La bella Carolina Lanza sorprendió al decir presente en el evento. Estuvo acompañada de su hijo.
Entre las figuras destacadas del fútbol hondureño, Carlo Costly también estuvo viendo la Copa del Mundo.
Asimismo, el exgoleador Carlos Pavón presenció el prestigioso galardón que se disputarán nuevamente este 2026. El Mundial se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.