Campeón del mundo presenta la Copa en Honduras, figuras y Carolina Lanza sorprende

A nivel de selección, defendió los colores de Selección de fútbol de Francia en una generación dorada. Compartió vestuario con figuras históricas que dominaron el fútbol a finales de los 90 e inicios de los 2000. Fue campeón del mundo en Copa Mundial de la FIFA 1998, aunque su papel más recordado llegó dos años después. En la final de la Eurocopa 2000 anotó el “gol de oro” que le dio el título a Francia.