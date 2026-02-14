Reconocida candidata al Miss Universo en UCI tras accidente vehicular

La perjudicada es Laura Spoya, ex Miss Perú y actual figura de la televisión nacional, quien fue trasladada de emergencia tras protagonizar el choque en el distrito limeño de Surco. El accidente ocurrió alrededor de las 3:00 a.m. en la cuadra 10 de la avenida El Polo, a la altura del cruce con la avenida La Encalada. De acuerdo con reportes preliminares del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, la camioneta negra en la que se desplazaba terminó impactando contra una pared contigua a un local de venta de autos.