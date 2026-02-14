Reconocida candidata al Miss Universo en UCI tras accidente vehicular

La madre de una reconocida exmiss y conductora de televisión confirmó que su hija permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de una clínica local en Surco, luego de sufrir un aparatoso accidente vehicular en la madrugada del jueves 12 de febrero.
July Solano, visiblemente afectada, ofreció declaraciones a la prensa para informar sobre el estado de salud de la presentadora. Aunque transmitió un mensaje de calma, también adelantó que será necesario un procedimiento quirúrgico. “Está estable. Ya saben que ella está en UCI. Necesita una operación. Ella tiene un problema en las vértebras, pero después está estable. Cualquier cosa, ya mañana les estaremos informando”, declaró ante los medios.
La madre precisó que el impacto fue considerable, razón por la cual la paciente permanece bajo estricta observación médica y sin posibilidad de recibir visitas. “Ella está adolorida pues. El impacto ha sido grande. No puede (hacer sus cosas con normalidad). Está en UCI, nadie puede entrar”, sostuvo.
Asimismo, Solano rechazó las versiones que circularon en redes sociales sobre una presunta conducción en estado etílico. “Se presume, todo se presume, pero nada que ver, siempre especulan (...) Obviamente hay un parte policial, entonces investiguen pues”, expresó, en alusión a los comentarios difundidos tras el accidente.
En paralelo, el empresario mexicano Brian Rullan, aún esposo de la presentadora, se pronunció en el programa digital conducido por María Pía Copello, donde lamentó lo sucedido y pidió prudencia. “Estoy agitado realmente. Nunca quieres despertarte y voltear a ver tu teléfono y leer lo que estás leyendo, pero lo más importante es que ella está bien, que es lo único que nos importa. Está fuera de cualquier cosa y es lo más importante”, afirmó.
Cuando fue consultado sobre mayores detalles médicos, evitó profundizar. “Es lo único que les puedo decir. Ella está bien”, respondió. También explicó que postergó compromisos laborales para viajar cuanto antes al Perú. “No tengo permiso de hablar. Solo te voy a decir que está bien y que echen buenas vibras, que es lo único que necesitamos ahorita. Que le recen a quien le tengan que rezar. Gracias a todos los que se han preocupado por Laura”, añadió.
La perjudicada es Laura Spoya, ex Miss Perú y actual figura de la televisión nacional, quien fue trasladada de emergencia tras protagonizar el choque en el distrito limeño de Surco. El accidente ocurrió alrededor de las 3:00 a.m. en la cuadra 10 de la avenida El Polo, a la altura del cruce con la avenida La Encalada. De acuerdo con reportes preliminares del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, la camioneta negra en la que se desplazaba terminó impactando contra una pared contigua a un local de venta de autos.
Según la información inicial, Spoya se encontraba al volante cuando, por razones que aún son materia de investigación, habría perdido el control del vehículo. El fuerte choque activó las bolsas de aire y dejó la unidad con severos daños estructurales.
Tras el siniestro, unidades de emergencia acudieron al lugar para auxiliarla y trasladarla a una clínica cercana, donde ingresó por el área de emergencia y posteriormente fue derivada a UCI.
Hasta el momento no se ha emitido un parte médico oficial, mientras la Policía Nacional continúa con las diligencias para esclarecer lo ocurrido. Vale señalar que Laura Spoya representó al Perú en el Miss Universo 2015, certamen celebrado el 20 de diciembre de ese año en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Aunque era considerada una de las favoritas, no logró clasificar entre las quince finalistas de la competencia, la cual fue ganada por Pia Alonzo Wurtzbach de Filipinas.