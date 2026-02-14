Elsa Oseguera deslumbra con encantadoras fotos anti-San Valentín

Elsa Oseguera volvió a romper las redes sociales con una serie de publicaciones que cautivaron a sus seguidores. La expresentadora de televisión hondureña adelantó que tenía preparadas fotos por el Día del Amor y la Amistad.
Después de consultarle a sus seguidores si querían ver las fotografías, la reacción fue inmediata y la respuesta positiva.
La sesión no decepcionó, Elsa y la escenografía fueron ideales para crear una atmósfera profesional y cargada de simbolismos.
Su cabello suelto y labios con un rojo intenso resaltaron su belleza, lo cual no entra en discusión en esta sesión, pero el mensaje sí terminó sorprendiendo.
Las fotografías fueron captadas por Kensy Suazo, mientras el maquillaje fue obra de Génesis Luna, según compartió la catracha en su Instagram.
Elsa lució un vestido rojo, así como unas botas y guantes del mismo tono, incluso lentes. En la sesión usó varios elementos complementarios, pero fundamentales.
A Oseguera se le puede ver lanzando contra el piso su ramo de flores, en un acto de rebeldía amorosa que se aleja del mensaje de San Valentín. A
Además, detrás de Elsa, se puede observar un mensaje de rechazo al día festivo; ¿una indirecta a alguien?
Este es otro de los mensajes que se pudo apreciar en las fotos; una Elsa sensual, empoderada y con un mensaje que retumba entre sus fanáticos y haters.
Globos rojos con forma de corazón y un periódico manchado con pintura con el mensaje "Love" (amor) fueron parte de las variadas escenografías.
También rompió la aparente "flecha de Cupido", ¿será que ya no hay espacio para el amor romántico con Elsa?
Luego de romper la flecha, Elsa Oseguera lo celebra levantando sus manos.
Y lo muestra a la cámara, mientras su estilo sigue intacto. Sus seguidores escribieron mensajes de admiración por la sesión, con emojis y diversos escritos.
"Es la mejor sesión de fotos que vi hoy"; "Hermosa, la que pone el mundo a arder solo por existir"; "Bella la patrona de muchas"; "Siempre sorprendiéndonos con lo mejor"; "Patrona de patronas", entre otros mensajes se pueden leer en sus publicaciones.
Incluso, durante la proyección fotográfica, hubo espacio para grabar videos. La creadora digital compartió uno donde sale interpretando la mímica de "Loba", canción icónica de Shakira.
"Love is a lie" (el amor es una farsa), otro de los mensajes exhibidos durante las imágenes.
Una caja que aparenta ser un regalo de San Valentín también figuró entre los elementos escogidos.
Asimismo, vale mencionar que fueron dos diferentes trajes utilizados por Oseguera: un vestido y un mono ajustado sin mangas.
Posteriormente, la hondureña posó con la felpa de un oso de peluche. ¿Otro regalo habitual del Día del Amor y la Amistad? En este caso, roto.