Hallan muerta a regidora dentro de su camioneta y revelan detalles del peritaje

La violencia política volvió a estremecer a la sociedad tras el hallazgo sin vida de Blanca Estela Álvarez Chávez, regidora de Movimiento Ciudadano en Manzanilla de la Paz, dentro de su propia camioneta.
Lo que inicialmente parecía una muerte sin signos evidentes de violencia dio un giro escalofriante con los peritajes: los forenses confirmaron que la funcionaria de Jalisco, México, fue estrangulada y presentaba múltiples marcas de agujas en su cuerpo, lo que apunta a que fue sometida a tortura antes de morir.
Su cuerpo fue localizado en una brecha cercana a la comunidad de San José de Gracia, en el municipio de Teocuitatlán de Corona.
Álvarez Chávez estaba sentada dentro de la camioneta, y sus pertenencias permanecían intactas, un detalle que sorprendió a las autoridades y confundió inicialmente sobre la causa real de su muerte.
La Fiscalía de Jalisco informó que la investigación se desarrolla bajo protocolo de feminicidio, con la Vicefiscalía Regional a cargo de las diligencias para identificar y capturar a los responsables de este crimen.
Blanca Estela Álvarez tenía una trayectoria política activa y destacada: fue candidata a la presidencia municipal por Movimiento Ciudadano y ocupaba puestos clave en varias comisiones locales.
Presidía las comisiones de Vialidad y Tránsito y Cementerios, y era vocal en las comisiones de Igualdad de Género, Medio Ambiente y Parques y Jardines, lo que la convertía en una figura influyente dentro de su municipio.
La brutalidad del crimen ha generado indignación y alarma en toda la región, no solo por tratarse de una funcionaria pública, sino por la extrema violencia utilizada en su asesinato.
Familias, colegas y ciudadanos recuerdan a Blanca Estela Álvarez como una mujer comprometida con su comunidad, cuyo legado en la política local y en la defensa de los derechos de los ciudadanos no será olvidado.
La exigencia es una sola: que las autoridades actúen con rapidez, esclarezcan los hechos y sancionen a los responsables de este crimen, para que la violencia política no quede impune en Jalisco.