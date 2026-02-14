Hondureño que murió en trágico accidente en USA predicaba la palabra de Dios

La historia de Cristhian Enamorado sigue conmoviendo aún más a la comunidad tras salir a la luz un video donde el joven aparece predicando la palabra de Dios con una Biblia en sus manos, compartiendo un mensaje de reflexión y fe que hoy cobra un profundo significado tras su trágica muerte en un accidente automovilístico en Estados Unidos.
El video fue difundido por su esposa a través de redes sociales, donde se observa a Cristhian hablando con serenidad y convicción sobre las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, en lo que aparenta ser una reunión o grupo de personas cuando aún se encontraban en Honduras.
Quienes lo conocieron aseguran que no solo era un hombre trabajador y responsable, sino también alguien comprometido con su fe, siempre dispuesto a llevar un mensaje de esperanza y amor a los demás, sin importar el lugar o las circunstancias.
En el video, el joven invita a reflexionar sobre la importancia de confiar en Dios en los momentos difíciles, palabras que hoy resuenan con fuerza entre familiares y amigos que lloran su partida inesperada.
La publicación ya ha generado cientos de reacciones, mensajes de apoyo y oraciones, destacando el legado espiritual que Cristhian deja más allá de su vida laboral y familiar.
Para muchos, su testimonio de fe se ha convertido en un consuelo en medio del dolor, recordando que su vida estuvo marcada no solo por el sacrificio, sino también por el servicio a Dios y a su comunidad.
Familiares aseguran que Cristhian siempre soñó con salir adelante sin perder sus valores ni su fe, principios que hoy son recordados por quienes tuvieron la oportunidad de escucharlo predicar.
Mientras su esposa enfrenta uno de los momentos más duros de su vida, encuentra consuelo en saber que su compañero dejó huellas de amor, fe y palabras que seguirán tocando corazones. Es por eso que clama ayuda para repatriar su cuerpo.
La historia de Cristhian Enamorado se suma así a las de muchos hondureños que, aun lejos de su tierra, mantienen viva su espiritualidad y sus raíces.
Según relataron allegados, Cristhian regresaba del trabajo acompañado de su esposa y su hermano, quienes viajaban en el mismo vehículo al momento del trágico accidente donde falleció. Afortunadamente ambos sobrevivieron, aunque permanecen gravemente heridos bajo atención médica.
Yara Medellín, quien atraviesa uno de los momentos más devastadores de su vida tras la muerte de su esposo, el hondureño Cristhian Enamorado pide ayuda para tener los costos para trasladar el cuerpo del joven a su natal Santa Bárbara, Honduras.
“Mi esposo era un hombre bueno, trabajador y honrado”, expresó Yara, recordando la forma de ser de Cristhian y el cariño que se ganó entre quienes lo conocieron. Su partida dejó un vacío imposible de llenar.