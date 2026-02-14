Fiel a su amor, esposa de hondureño muerto en USA clama para repatriar su cuerpo

Con el corazón destrozado pero aferrada al amor que los unió, Yara Medellí solicita apoyo tras la muerte de su esposo, Cristhian Enamorado, un trabajador hondureño que perdió la vida el asado 13 de febrero en un accidente automovilístico en Estados Unidos.
Según relataron allegados, Cristhian Enamorado regresaba del trabajo acompañado de su esposa y su hermano, quienes viajaban en el mismo vehículo al momento del percance. Afortunadamente ambos sobrevivieron, aunque permanecen gravemente heridos bajo atención médica.
La tragedia dejó a su familia sumida en el dolor y enfrentando ahora una difícil carga económica en busca de repatriar su cuerpo.
Quienes conocieron a Cristhian lo describen como un hombre honrado, responsable y siempre dispuesto a esforzarse por salir adelante.
Su repentina partida no solo dejó un vacío emocional, sino también la urgencia de reunir fondos para poder trasladar su cuerpo hasta su país natal, Honduras, donde sus seres queridos esperan despedirlo como merece.
En medio del duelo, Yara pidió a la comunidad que comparta su mensaje y ayude a visibilizar el caso, incluso etiquetando al creador de contenido uruguayo-estadounidense Carlos Eduardo Espina, con la esperanza de que más personas se solidaricen con su situación. “Cualquier ayuda es una bendición en este momento tan duro”, expresó.
Cristhian Enamorado tenía 23 años y era originario del sector Los Guineos, en la aldea El Zapote, Santa Bárbara.
La familia también habilitó el número de contacto 704-8340825 para quienes deseen colaborar directamente.
Entre lágrimas y fe, la esposa del hondureño confía en que la unión de la comunidad permitirá cumplir el último deseo de llevar a Cristhian de regreso a su tierra y darle un adiós digno.
La historia de Cristhian Enamorado es la de muchos migrantes: trabajo duro, sacrificio y sueños de un futuro mejor.
Repatriar un cuerpo representa un proceso costoso y complejo, especialmente para familias migrantes que viven lejos de su tierra.
Para Yara, este trámite se ha convertido en una carrera contra el tiempo, mientras intenta mantenerse firme en medio del duelo.