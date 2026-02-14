El hermano de James Van Der Beek está desconsolado

El hermano de James Van Der Beek, Jared Van Der Beek, se pronunció sobre la muerte del actor de "Dawson's Creek" con un emotivo homenaje. En su publicación de Instagram del viernes, Jared compartió una colección de recuerdos de su hermano mayor.
Inauguró la galería de Instagram con una tierna foto de James apoyándolo en lo que parece ser su graduación universitaria. Sobre la imagen, Jared escribió: "Te quiero, hermano". "Existe un vínculo especial entre hermanos y hace dos días, ese vínculo físico se rompió", dijo Jared.
"Ahora entiendo por qué la gente dice que perder a un ser querido es una pena. Hay una sensación de devastación y dolor tan profunda que no sabía que dolería tanto. Él era mi persona, a quien recurría para todo. Lo he admirado desde que nací. Siempre ha estado ahí para mí cuando lo he necesitado".
Tras la muerte de su hermano, Jared comentó que ha encontrado consuelo al leer y ver cómo tocó tantas vidas, no por algo que hizo, sino por quién era.
"Compartió con un corazón abierto y con su alma sabia. Por muy doloroso que sea este dolor profundo, la sanación ya ha comenzado con todas las muestras de amor, oraciones y apoyo. Les agradezco de verdad a todos ustedes que se hayan tomado el tiempo de comunicarse conmigo, haciéndome saber que están ahí", escribió Jared.
"La comunidad de personas que estuvieron íntimamente involucradas en su fallecimiento fue realmente increíble. Gracias a todos, conocidos y desconocidos, que ayudaron a que su transición fuera lo más hermosa posible". Cerró dirigiendo sus últimas palabras a su difunto hermano y diciéndole un último "Te amo".
"James, ya extraño tu presencia física y tus sabias palabras por teléfono. Sin embargo, también siento tu presencia con mucha fuerza y sé que seguirás guiándome. Gracias por vivir tu vida conmigo. Te amo".
James falleció el 11 de febrero a los 48 años tras una batalla de casi tres años contra el cáncer colorrectal. Su familia anunció su fallecimiento en un comunicado de Instagram.
"Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia. Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo. Esos días llegarán", escribió la esposa de James, Kimberly Van Der Beek.
Tras su fallecimiento, muchas celebridades, incluyendo algunas de sus excoprotagonistas de "Dawson's Creek", recordaron al actor con publicaciones que honraron su vida y carrera. "Estoy muy triste por su hermosa familia", escribió Sarah Michelle Gellar. "Aunque el legado de James siempre vivirá, esta es una gran pérdida no solo para su familia, sino para el mundo. ¡Al diablo con el cáncer!".