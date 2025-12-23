Más de L150,000 en pólvora son decomisados en San Pedro Sula

La Policía Municipal de San Pedro Sula informó que, durante los operativos preventivos realizados hasta la fecha, se han decomisado productos pirotécnicos por un valor superior a 150 mil lempiras, especialmente los conocidos como “tumba-casas”, reconocidos por su alto riesgo de provocar accidentes.
Pedro Martínez, director de la Policía Municipal, explicó que estas acciones forman parte del programa “Navidad Segura Cero Pólvora”, iniciado el 1 de diciembre, cuyo objetivo es garantizar la seguridad de la población durante la temporada navideña y de fin de año.
“Cada año, el artículo 193 del Plan de Arbitrios establece la prohibición de comercialización, venta, distribución y almacenamiento de cualquier producto pirotécnico sin la debida autorización. Las personas que incumplan esta normativa se enfrentan a multas de 20,000 lempiras y posibles sanciones legales”, detalló Martínez.
El funcionario señaló que los operativos se han realizado en varios sectores de la ciudad, incluyendo mercados, pulperías y puntos estratégicos donde se detecta la venta de pólvora ilegal.
Hasta la fecha, los decomisos han evitado que estas sustancias lleguen al público en general, reduciendo los riesgos de accidentes y tragedias durante las fiestas de fin de año.
Martínez recordó la importancia de la supervisión parental y el riesgo que representa la manipulación de pólvora, especialmente entre los menores de edad. Hizo referencia a un accidente ocurrido en 2023, cuando un niño falleció al recoger un mortero que creía apagado.
“Los padres deben orientar a sus hijos, no solo en casa, sino también en la calle, sobre los peligros de la pólvora. Muchos accidentes ocurren por curiosidad o por manipular artefactos encontrados en negocios o espacios públicos”, enfatizó el director.
Conciencia ciudadana
Según las autoridades, la ciudadanía ha mostrado una mayor conciencia sobre el manejo seguro de la pólvora, lo que se refleja en la reducción de incidentes y accidentes graves durante las festividades. Hasta el momento, los operativos han transcurrido sin hechos lamentables, lo que genera un balance positivo de las acciones preventivas.
Las autoridades aseguraron que los operativos se mantendrán intensivos durante todo diciembre, especialmente en zonas de alta concentración comercial, con el objetivo de garantizar la seguridad de los sampedranos durante la Navidad y el Año Nuevo.
Asimismo, se recordó que la colaboración ciudadana es fundamental para prevenir accidentes y proteger la integridad de los niños y jóvenes durante estas fechas.