Más de L150,000 en pólvora son decomisados en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

La Policía Municipal de San Pedro Sula informó que, durante los operativos preventivos realizados hasta la fecha, se han decomisado productos pirotécnicos por un valor superior a 150 mil lempiras, especialmente los conocidos como “tumba-casas” , reconocidos por su alto riesgo de provocar accidentes.

Pedro Martínez, director de la Policía Municipal, explicó que estas acciones forman parte del programa “Navidad Segura Cero Pólvora”, iniciado el 1 de diciembre, cuyo objetivo es garantizar la seguridad de la población durante la temporada navideña y de fin de año.

“Cada año, el artículo 193 del Plan de Arbitrios establece la prohibición de comercialización, venta, distribución y almacenamiento de cualquier producto pirotécnico sin la debida autorización. Las personas que incumplan esta normativa se enfrentan a multas de 20,000 lempiras y posibles sanciones legales”, detalló Martínez.

El funcionario señaló que los operativos se han realizado en varios sectores de la ciudad, incluyendo mercados, pulperías y puntos estratégicos donde se detecta la venta de pólvora ilegal.



Hasta la fecha, los decomisos han evitado que estas sustancias lleguen al público en general, reduciendo los riesgos de accidentes y tragedias durante las fiestas de fin de año.



Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Martínez recordó la importancia de la supervisión parental y el riesgo que representa la manipulación de pólvora, especialmente entre los menores de edad. Hizo referencia a un accidente ocurrido en 2023, cuando un niño falleció al recoger un mortero que creía apagado.

“Los padres deben orientar a sus hijos, no solo en casa, sino también en la calle, sobre los peligros de la pólvora. Muchos accidentes ocurren por curiosidad o por manipular artefactos encontrados en negocios o espacios públicos”, enfatizó el director.

