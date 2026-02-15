Koriun: sin rastro de los millones de la estafa un año después

A un año de la denuncia pública del esquema piramidal de Koriun Inversiones —que dejó a unos 30 mil hondureños con pérdidas millonarias y deudas abrumadoras—, el proceso penal contra los imputados avanza con lentitud en su etapa intermedia, y no hay rastro del dinero que en su momento le encontraron al gerente Iván Velásquez.Las pruebas de la Fiscalía se perciben débiles por delitos graves como lavado de activos y asociación para delinquir, según alegatos de la defensa e informes judiciales.Fue en febrero de 2025 cuando <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/premium/investigan-financiera-choloma-permisos-koriun-CF24302440" target="_blank">LA PRENSA Premium, tras una investigación exhaustiva</a>, reveló cómo miles de hondureños acudían diariamente a las oficinas de Koriun en Choloma, Cortés, para depositar dinero en efectivo.Trabajadores de maquilas, comerciantes, empleados públicos e incluso jueces y policías invertían sumas considerables, formando largas filas para reclamar el 5% de las ganancias prometidas cada semana.