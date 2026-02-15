Prevención y penas más severas, claves para no repetirfraude piramidal de Koriun

A un año de lo ocurrido con el caso <a href="https://www.laprensa.hn/premium/intervencion-fiscalia-koriun-inversiones-estafa-piramidal-honduras-OE25478503">Koriun Inversiones</a> —que dejó miles de afectados y millones de lempiras en pérdidas— Honduras continúa sin contar con las herramientas legales y técnicas necesarias para prevenir y frenar las estafas piramidales.Mientras otros países han reformado sus marcos legales tras escándalos similares, en Honduras la discusión parece quedarse en el castigo mediático y no en la transformación de fondo del sistema.En conversación con LA PRENSA Premium, expertos en derecho y finanzas explicaron los principales vacíos legales que rodean el caso Koriun y otras <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/premium/estafas-piramidales-honduras-latinamerica-inversiones-dinero-NA25078498" target="_blank">estafas piramidales</a>.Señalaron la urgencia de implementar reformas que permitan sancionar efectivamente los delitos económicos y garantizar la protección de los inversionistas.Iván Velásquez, gerente de Koriun, quien guarda prisión desde mayo de 2025, está acusado de lavado de activos, desobediencia y tenencia ilegal de armas de fuego y municiones de uso prohibido y permitido.Los demás involucrados en el caso también enfrentan cargos por lavado de activos y asociación para delinquir. Ninguno está acusado del delito de fraude y si así lo fuera, las penas son consideradas "irrisorias", por los entrevistados.