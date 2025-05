$!Cierre de Koriun hunde a Choloma en una crisis económica

Choloma, Cortés

La caída de Koriun también afectó a Melania Reyes, coordinadora del Movimiento de Mujeres de la Colonia López Arellano y Aledaños (Momuclaa), quien vendió unos apartamentos en Choloma por L300,000 para poner ese capital e manos de la empresa que le pagaba un 5% de intereses semanalmente.

“A mí me comentaron desde 2023 que Koriun ofrecía el 5%, pero por miedo no invertí. Hace poco decidí vender los cuartos y meter el dinero. En la oficina de Koriun me aseguraron que la inversión era segura. Ellos nos dijeron que el dinero invertían en petróleo, hierro y oro en Estados Unidos. Entré en febrero de este año y, sin problemas, me daban L15,000 a la semana por intereses”, relató en una entrevista con Diario LA PRENSA.