Remesas impulsaron el consumo y la economía de Honduras

Las remesas, por medio del gasto privado, y las exportaciones, impulsaron la economía hondureña en 2025, de acuerdo con el último informe de la Cepal

  • Actualizado: 18 de diciembre de 2025 a las 15:21 -
  • Juan Carlos Rivera
Los hondureños, gracias a la cifra récord de más de $11,000 millones en remesas, tuvieron más dinero disponible para comprar productos y servicios durante 2025.

 Foto: Neptalí Romero/LA PRENSA
San Pedro Sula, Honduras

El ingreso récord de remesas, que superan los $11,000 millones, impulsó el consumo de bienes y servicios y permitió que la economía de Honduras cierre 2025, con crecimiento superior al de muchos de América Latina.

Con esa inyección de divisas aportadas por más de un millón de connacionales en el exterior, Honduras y tres economías de Centroamérica concluyen el año con un desempeño económico que supera el crecimiento regional, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

El Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, publicado a mediados de diciembre por la Cepal, proyecta que Costa Rica cerrará el año con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 4%, Guatemala con 3.9%, Honduras con 3.8% y Panamá con 3.8%. En tanto, El Salvador y Nicaragua registrarán una expansión de 3.5% cada uno.

En contraste, la Cepal estima que el PIB regional de América Latina crecerá 2.4% en 2025 y de 2.3% en 2026, tasas que completarán una secuencia de cuatro años con porcentajes cercanos al 2.3%. Este comportamiento confirma que la región "la región continúa en una trampa de baja capacidad para crecer".

Uno de los principales factores que impulsó la economía hondureña en 2025 es el consumo privado, potenciado por el ingreso sin precedentes de $11,105.7 millones en remesas, procedentes en su mayoría de Estados Unidos.

Las remesas hacen milagros en municipios que estuvieron en el olvido

Según la Cepal, mientras economías como Brasil, México y República Dominicana enfrentaron una desaceleración del consumo privado y de la formación bruta de capital fijo, reflejo del menor dinamismo de la demanda interna, países como Colombia y Honduras mostraron un comportamiento distinto.

En el caso hondureño, "el consumo privado se fortaleció significativamente, apoyado por mayores remesas, incrementos salariales y transferencias públicas, por lo que se convirtió en el principal motor de la aceleración económica", de acuerdo con ese organismo.

La Cepal atribuye parte de este dinamismo al reajuste salarial aplicado en el sector público, que representó un aumento mensual de L1,400 para los empleados del Estado, medida que elevó el poder adquisitivo de miles de hogares.

Cepal también destaca que, junto al consumo interno, el desempeño exportador contribuyó a sostener la expansión económica en Honduras. La venta de bienes manufacturados, café y otros productos agropecuarios permitió apuntalar la actividad productiva.

Honduras recibirá más de $23,000 millones por remesas y exportaciones

Al igual que Cepal, el Banco Central de Honduras (BCH) plantea que "durante 2025, la actividad económica hondureña se ha mantenido sólida y resiliente ante choques internos y externos, alcanzando un crecimiento de 4.6% en el primer semestre del año (4.1%, en el mismo periodo de 2024)".

El BCH indica que el consumo privado, más gasto público (principalmente gasto social) e inversión pública y la recuperación de las exportaciones impulsaron la economía.

Juan Carlos Rivera
Juan Carlos Rivera
juan.rivera@laprensa.hn

Licenciado en periodismo (Universidad Nacional Autónoma de Honduras), máster en finanzas (Universidad Tecnológica Centroamericana), máster en dirección empresarial con orientación en gerencia de competencias directivas (Universidad Europea de Madrid). Más de 25 años en periodismo.

