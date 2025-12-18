Nasry Asfura sigue liderando resultados en inicio del escrutinio especial

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras inició este jueves el escrutinio especial de al menos 2,792 actas con inconsistencias, un proceso que podría ser decisivo para definir al presidente electo en los comicios generales del 30 de noviembre, marcados por una estrecha disputa entre dos candidatos. El recuento comenzó a las 3:40 de la tarde, luego de haber sido pospuesto en varias ocasiones desde el 13 de diciembre debido a la imposibilidad de instalar las juntas de escrutinio y a disputas entre representantes partidarios.

Tras el inicio del escrutinio especial, los datos de los resultados que se reflejan en la página web del CNE comenzaron a actualizarse, liderando Nasry Asfura, con 1,305,130 votos (40,53%). El aspirante del Partido Nacional es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Nasralla ocupa el segundo lugar con 1,262,055 votos (39,20%), mientras que la candidata de Libre se sitúa en tercera posición con 621,232 sufragios (19,29%). El presidenciable del PLH, quien ha insistido en un conteo "voto por voto" para garantizar la transparencia del proceso, señaló además que espera que las consejeras del CNE, Ana Paola Hall -presidenta del organismo- y Cossette López, aprueben la impugnación de más de 6,000 actas con inconsistencias presentada por el Partido Liberal.

Plazos se acortan para declaratoria del CNE

La incertidumbre entre la población hondureña -que también votó para elegir autoridades municipales y legislativas- crece a medida que se acerca el plazo límite del 30 de diciembre, fecha en la que el CNE debe presentar los resultados oficiales. Si para entonces no se han proclamado los resultados, el conflicto pasará al Parlamento, cuyo presidente, Luis Redondo, del Partido Libre, no ha convocado a sesiones plenarias desde finales de agosto debido a desacuerdos con las bancadas opositoras.

Presidenta Castro respetará al ganador que oficialice el CNE