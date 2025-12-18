Xiomara Castro afirma que respetará al ganador que oficialice el CNE

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, dijo este jueves que reconocerá al ganador de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre que sea oficializado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), y anticipó que el traspaso de mando se realizará de manera "pacífica". "Aun en estas difíciles circunstancias, he sido respetuosa de la ley y de la Constitución de la República, y para mantener la paz en nuestro país, considerando que los partidos tradicionales decidieron abandonar la tesis de voto por voto de las 19,167 actas presidenciales, respetaré al ganador que proclame el Consejo Nacional Electoral", subrayó Castro durante una ceremonia militar en Tegucigalpa.

El gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), cuya candidata presidencial, Rixi Moncada, está tercera con el 19,29 % de votos, y el aspirante presidencial Salvador Nasralla, del conservador Partido Liberal y segundo con el 39,19 %, han pedido un el recuento "voto por voto" de la totalidad de las actas, algo que el CNE descartó alegando impedimentos legales. "La Ley Electoral de Honduras no reconoce ni admite la figura del 'voto por voto' total a nivel nacional sin causa", dijo el CNE en un comunicado el miércoles, cuando advirtió aceptar dicho un recuento generalizado en el nivel presidencial podría derivar en revisiones similares en otros niveles, "desnaturalizando el sistema de escrutinio" establecido por la ley y "actuando al margen de la ley".

Castro enfatizó este jueves que su Gobierno facilitará una "transición pacífica" una vez que el órgano electoral emita la declaratoria oficial, cuyo plazo legal vence el próximo 30 de diciembre. Según los resultados preliminares del CNE con base en el 99,80 % de las actas escrutadas, Nasry 'Tito' Asfura, candidato presidencial del conservador Partido Nacional y respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump, lidera la votación con el 40,54% de los sufragios. Castro sostuvo que el 27 de enero concluirá "pacíficamente" su mandato como la primera mujer en gobernar Honduras, cargo que, resaltó, ha desempeñado con "dignidad y respeto al pueblo". Recordó a la nueva cúpula de las Fuerzas Armadas de Honduras, encabezada por el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Héctor Valerio, que su misión actual es respaldar el CNE en la "custodia y seguridad" del proceso electoral, con el objetivo de que antes del 30 de diciembre se concluyan los escrutinios especiales de un proceso "seriamente cuestionado por la falta de transparencia, la participación de organizaciones armadas y pandillas".