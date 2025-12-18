Partido Nacional expresa su respaldo al nuevo Jefe del Estado Mayor Conjunto

TEGUCIGALPA, HONDURAS

A través de un comunicado, el PNH señaló que la designación del alto mando militar coincide con una fase decisiva del proceso electoral celebrado el pasado 30 de noviembre, en la que, según indicó, Honduras demanda serenidad, profesionalismo y un compromiso inquebrantable con el orden constitucional.

El Partido Nacional de Honduras expresó este jueves su respaldo al nuevo Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Héctor Benjamín Valerio Ardón, quien asumió el cargo en un momento que la institución política calificó como trascendental para la vida democrática del país.

El Partido Nacional reconoció el papel histórico de las Fuerzas Armadas como una institución fundamental del Estado, encargada de la defensa de la soberanía, la integridad territorial y la preservación del orden constitucional, especialmente en contextos de alta complejidad política.

Asimismo, manifestó su confianza en que el nuevo jefe militar ejercerá sus funciones con prudencia, equilibrio y neutralidad política, actuando con estricto apego a la ley y honrando la tradición profesional de la institución armada.

El Comité Central del Partido Nacional reiteró su disposición de contribuir al fortalecimiento del Estado de derecho y a la defensa de la institucionalidad democrática, asegurando que la ley, la voluntad del pueblo y las instituciones deben prevalecer sobre cualquier interés circunstancial.