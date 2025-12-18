General Héctor Valerio Ardón asume como nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto

Tegucigalpa, Honduras.

El general Héctor Benjamín Valerio Ardón asumió este jueves la jefatura del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, en sustitución de Roosevelt Hernández, tras una ceremonia oficial de cambio de mando realizada en el Campo de Parada Marte, en Tegucigalpa. El acto marcó una reconfiguración en la cúpula militar del país, con la confirmación de varios nombramientos y ascensos dentro de las distintas ramas castrenses. El nuevo cambio fue realizado en presencia de Xiomara Castro, presidenta de Honduras. En la ceremonia también asistieron, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, y el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, como parte del acompañamiento institucional al relevo militar. Además, se hicieron presente Daniela e Isabela, las hijas del expresidente Juan Orlando Hernández. Como parte de la nueva estructura, el coronel de ingeniería Luis Alonzo Rosales Cardozo fue designado subjefe del Estado Mayor Conjunto, mientras que el coronel de caballería Marco Alexander Lanza Ávila asumió como inspector general.

Asimismo, el coronel de infantería José Rodimiro Murillo fue nombrado comandante del Ejército de Honduras; el general de brigada Walter Yanuario Paz quedó al frente de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH); el capitán de navío Ricardo Dubón Cabrera asumió como comandante de la Fuerza Naval de Honduras (FNH), y el coronel de infantería Selvin Antúnez fue designado jefe de la Policía Militar del Orden Público (PMOP). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Primer discurso oficial

“Comparezco ante ustedes con un alto sentido de responsabilidad para asumir el cargo al frente de las Fuerzas Armadas de Honduras. Agradezco a la presidenta Xiomara Castro y al general Roosevelt Hernández”, expresó Héctor Valerio durante su primer discurso oficial. Asimismo, el nuevo jefe de Estado afirmó respetar la elección del pueblo hondureño tras los comicios generales del pasado 30 de noviembre y mostró su respaldo a los procedimientos basados en la Ley Electoral. Además, destacó la labor de las Fuerzas Armadas durante todo este proceso electoral. “Según la Constitución, las Fuerzas Armadas son apolíticas, obedientes y no deliberantes. El pueblo hondureño puede confiar en nosotros; seguiremos siendo una institución legal”, aseveró, y concluyó su discurso bendiciendo a la nación hondureña y a la unidad castrense.

¿Quién es Héctor Valerio Ardón?

Valerio Ardón, nacido el 4 de mayo de 1970 en San Matías, El Paraíso, inició su carrera militar en 1989 al ingresar a la Academia Militar General Francisco Morazán, donde se graduó como subteniente de Caballería y obtuvo el grado de bachiller universitario en Administración de Empresas. Asimismo, el nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto está casado con Esla Edith Hernández Pineda, con quien tiene dos hijos.

Desde entonces, ha desarrollado una amplia trayectoria profesional, respaldada por formación especializada dentro y fuera del país. Entre sus estudios destacan cursos de paracaidismo, Tropas Especializadas en Selvas y Operaciones Nocturnas (TESON), entrenamiento en Fort Benning, Estados Unidos, así como estudios de Comando y Estado Mayor realizados en Honduras, China Taiwán y Canadá. Además, cuenta con capacitación en inteligencia militar, operaciones especiales, protección de dignatarios y manejo de explosivos.

A lo largo de su carrera, Valerio Ardón ocupó cargos de liderazgo, entre ellos funciones en la Guardia de Honor del expresidente Juan Orlando Hernández.