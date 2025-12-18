La razón por la que hijas de JOH asistieron a traspaso de mando de las FFAA

Daniela e Isabela, hijas del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2018 y 2018-2022), sorprendieron este jueves al presentarse al Campo de Parada Marte, en Tegucigalpa, para presenciar la ceremonia de traspado de mando y retiro de altos oficiales de las Fuerzas Armadas (FFAA).
Las hijas de Hernández se refirieron a la actualidad del exgobernante, liberado en Estados Unidos tras recibir un indulto del presidente de aquella nación, Donald Trump, luego de haber estado detenido y condenado desde 2022 a 45 años de prisión por tres cargos relacionados con narcotráfico.
"Que está muy bien, feliz de tener su libertad. Concentrado en su familia y esperando a que nos podamos reunir", dijeron sobre Juan Orlando Hernández, quien ha reaparecido en los últimos días en redes sociales para referirse, entre otros temas, a su liberación, los comicios generales en Honduras y las razones por las que fue detenido y condenado.
El indulto de Trump a Hernández coincidió con su respaldo, cuando faltaban tres días para las elecciones hondureñas, al candidato conservador Nasry 'Tito' Asfura, del Partido Nacional -la misma fuerza política de Hernández-, quien mantiene una estrecha ventaja en el conteo de votos sobre el opositor Salvador Nasralla, del Partido Liberal.
Según los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE), Asfura encabeza la votación con el 40,54 % de los sufragios, seguido por Nasralla, con el 39,19 %, mientras que la candidata del partido Libre, Rixi Moncada, se ubica en tercer lugar con el 19,29 %, con el 99,80 % de las actas electorales escrutadas.
Sobre la razón de su presencia en la ceremonia militar en la capital, Daniela e Isabella declararon a medios de comunicación: "Estamos respaldando a un grupo de militares que hoy se retiran, dándole nuestro agradecimiento por su servicio cuando el país más lo ha necesitado".
Dijeron que "esperan que el próximo año vuelva la tranquilidad" al país y que como familia están evaluando cuál será la decisión de Juan Orlando Hernández sobre su estadía en Estados Unidos o su regreso a Honduras.
El expresidente Juan Orlando Hernández calificó el martes de "falsa" la acusación de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, sobre que se estaría gestando "un golpe" contra su Gobierno, que finaliza en enero próximo, y negó que planifique regresar al país luego de ser indultado por el presidente de EE.UU., Donald Trump.
"Pueblo hondureño, la acusación lanzada por la presidenta Xiomara Castro es completamente falsa. No existe ningún plan de ingreso al país ni intento de ruptura del orden constitucional", indicó Hernández (2014-2022) en la red social X.
La denuncia de Castro "solo busca sembrar pánico, desviar la atención y generar caos, una práctica conocida de los líderes de LIBRE" (Partido Libertad y Refundación, izquierda, en el poder), afirmó Hernández, quien el pasado 27 de noviembre fue indultado por Trump, después de más de tres años de cárcel en Nueva York, donde en 2024 fue condenado a 45 años por narcotráfico y armas.
Enfatizó que los líderes del Partido Libre, cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya (2006-2009), esposo y principal asesor de la mandataria Castro, nuevamente "recurren a otro ataque, usando mi nombre, para aferrarse al poder mediante el caos. No estamos en 2021. Sus mentiras quedaron al descubierto".
Hernández llamó a "mantener la mirada firme" en el escrutinio especial que tiene previsto realizar el Consejo Nacional Electoral (CNE), a la espera de la declaratoria oficial de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, con acompañamiento de observadores nacionales e internacionales, porque las elecciones "interesan a todos, no únicamente a los partidos políticos".