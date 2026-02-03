  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Farándula

Horóscopo de hoy, 3 de febrero, predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos.

  • Actualizado: 03 de febrero de 2026 a las 06:00 -
  • Agencia EFE
Horóscopo de hoy, 3 de febrero, predicciones de cada signo zodiacal
1 de 13

Controla tus nervios antes de actuar en la próxima reunión con tu jefe.

 Fotos Shutterstock
Horóscopo de hoy, 3 de febrero, predicciones de cada signo zodiacal
2 de 13

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Las relaciones que has iniciado en los últimos tiempos pueden haberse enfriado sin motivo aparente, pero hoy tendrás la oportunidad de reiniciarlas si ese es tu deseo. No será el momento de andarse por las ramas.

Horóscopo de hoy, 3 de febrero, predicciones de cada signo zodiacal
3 de 13

TAURO (21 abril - 20 mayo). Volcarás toda tu ilusión en una relación romántica que has iniciado y que te aporta la felicidad y la alegría que buscabas. Aunque te centres mucho en dar y recibir emociones, tendrás que invertir algo de tiempo para solucionar un problema familiar.

Horóscopo de hoy, 3 de febrero, predicciones de cada signo zodiacal
4 de 13

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Necesitarás en estos momentos viajar, dar una entrada de aire fresco a tu vida y a tus intereses, posiblemente encuentres así esa especia de piedra filosofal que te permita salir del estancamiento.

Horóscopo de hoy, 3 de febrero, predicciones de cada signo zodiacal
5 de 13

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Tendrás que aprovechar las oportunidades que se presentan hoy mismo, sin darle más vueltas, aunque no te venga muy a mano por circunstancias que, si las miras con detenimiento, tampoco son relevantes.

Horóscopo de hoy, 3 de febrero, predicciones de cada signo zodiacal
6 de 13

LEO (23 julio - 22 agosto). Deberás cumplir algunos pactos, promesas que tal vez hiciste en caliente pero que ahora te obligan y posiblemente necesiten de algún esfuerzo, pero tu honorabilidad deberá estar fuera de toda duda.

Horóscopo de hoy, 3 de febrero, predicciones de cada signo zodiacal
7 de 13

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Las circunstancias volverán a asociarse para pensar sobre todo en dinero: problemas con la vivienda o el automóvil te obligarán a trazar planes para ahorrar un poco. Contarás con la ayuda de la familia o tu pareja para salir del apuro.

Horóscopo de hoy, 3 de febrero, predicciones de cada signo zodiacal
8 de 13

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Si tienes tu propio negocio, tal vez no sea el momento ideal para dejarlo en manos de otras personas y hacer ese viaje que están reclamando la pareja o los amigos. Tendrás que buscar a gente de confianza para viajar tranquilo.

cinthya ortiz
Horóscopo de hoy, 3 de febrero, predicciones de cada signo zodiacal
9 de 13

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Actividad intensa que te va a provocar un dolor de cabeza persistente durante todo el día. No te muestres tan susceptible si te gastan una pequeña broma; reflexiona sobre qué es lo que realmente revela tu reacción.

Horóscopo de hoy, 3 de febrero, predicciones de cada signo zodiacal
10 de 13

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Jornada de agobios en el trabajo; procura no aceptar más responsabilidad de la que realmente puedes realizar por ti mismo. Aunque delegar nunca se te ha dado muy bien, tal vez sea el momento de hacerlo.

cinthya ortiz
Horóscopo de hoy, 3 de febrero, predicciones de cada signo zodiacal
11 de 13

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Una fiesta o una reunión con amigos te traerán de vuelta a alguien con quien tuviste una relación o estuviste a punto de tenerla. No te sorprenderás de revivir aquéllos sentimientos, porque ha cambiado mucho, y para bien.

cinthya ortiz
Horóscopo de hoy, 3 de febrero, predicciones de cada signo zodiacal
12 de 13

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Puede que en breve inicies una etapa frenética de reajustes en el trabajo o en la casa que puede afectar a tu salud si no la afrontas con disciplina para ajustar las necesidades de tu cuerpo a lo que demanda tu vida.

Horóscopo de hoy, 3 de febrero, predicciones de cada signo zodiacal
13 de 13

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). En el trabajo alguien depositará su confianza en ti y te hará partícipe de un problema personal; trata de ayudar, ya que tu fama de discreto y servicial te precede. Un asunto familiar te mantendrá ocupado con papeleos y gestiones financieras.
Cargar más fotos