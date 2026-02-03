Horóscopo de hoy, 3 de febrero, predicciones de cada signo zodiacal

Controla tus nervios antes de actuar en la próxima reunión con tu jefe.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Las relaciones que has iniciado en los últimos tiempos pueden haberse enfriado sin motivo aparente, pero hoy tendrás la oportunidad de reiniciarlas si ese es tu deseo. No será el momento de andarse por las ramas.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Volcarás toda tu ilusión en una relación romántica que has iniciado y que te aporta la felicidad y la alegría que buscabas. Aunque te centres mucho en dar y recibir emociones, tendrás que invertir algo de tiempo para solucionar un problema familiar.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Necesitarás en estos momentos viajar, dar una entrada de aire fresco a tu vida y a tus intereses, posiblemente encuentres así esa especia de piedra filosofal que te permita salir del estancamiento.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Tendrás que aprovechar las oportunidades que se presentan hoy mismo, sin darle más vueltas, aunque no te venga muy a mano por circunstancias que, si las miras con detenimiento, tampoco son relevantes.
LEO (23 julio - 22 agosto). Deberás cumplir algunos pactos, promesas que tal vez hiciste en caliente pero que ahora te obligan y posiblemente necesiten de algún esfuerzo, pero tu honorabilidad deberá estar fuera de toda duda.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Las circunstancias volverán a asociarse para pensar sobre todo en dinero: problemas con la vivienda o el automóvil te obligarán a trazar planes para ahorrar un poco. Contarás con la ayuda de la familia o tu pareja para salir del apuro.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Si tienes tu propio negocio, tal vez no sea el momento ideal para dejarlo en manos de otras personas y hacer ese viaje que están reclamando la pareja o los amigos. Tendrás que buscar a gente de confianza para viajar tranquilo.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Actividad intensa que te va a provocar un dolor de cabeza persistente durante todo el día. No te muestres tan susceptible si te gastan una pequeña broma; reflexiona sobre qué es lo que realmente revela tu reacción.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Jornada de agobios en el trabajo; procura no aceptar más responsabilidad de la que realmente puedes realizar por ti mismo. Aunque delegar nunca se te ha dado muy bien, tal vez sea el momento de hacerlo.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Una fiesta o una reunión con amigos te traerán de vuelta a alguien con quien tuviste una relación o estuviste a punto de tenerla. No te sorprenderás de revivir aquéllos sentimientos, porque ha cambiado mucho, y para bien.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Puede que en breve inicies una etapa frenética de reajustes en el trabajo o en la casa que puede afectar a tu salud si no la afrontas con disciplina para ajustar las necesidades de tu cuerpo a lo que demanda tu vida.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). En el trabajo alguien depositará su confianza en ti y te hará partícipe de un problema personal; trata de ayudar, ya que tu fama de discreto y servicial te precede. Un asunto familiar te mantendrá ocupado con papeleos y gestiones financieras.