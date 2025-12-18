Precios siguen al alza en mercados sampedranos previo a la Navidad

San Pedro Sula, Honduras.

Vendedores y compradores coinciden en que, pese a los ajustes, aún es posible encontrar opciones accesibles para la preparación de los tradicionales platillos de la temporada .

A pocos días de las celebraciones de fin de año , los precios de varios productos de la canasta básica registran incrementos en los mercados de San Pedro Sula.

En el mercado Medina Concepción, comerciantes reportan que el cartón de huevos ha aumentado entre cinco y diez lempiras. No obstante, aseguran que los precios siguen siendo más bajos en comparación con el año anterior.

“Gracias a Dios, este año estamos mejor que el pasado, el cartón de huevos a subido un poco, pero no como antes. Aquí hay precios accesibles y de todo un poco para la gente”, expresó Corina López, vendedora del área de abarrotes.

En los pasillos del mercado ofrecen desde cacerolas y tinas de distintos tamaños, muy buscadas para la elaboración de tamales en familia. También se encuentran verduras frescas, pan molde y productos esenciales para los tradicionales emparedados navideños.

Algunos consumidores consideran que los precios aún son razonables, “Están bien para comprar, no se miran tan caros, andamos viendo qué conseguimos para celebrar el 24”, comentó un comprador mientras recorría el mercado.

Otro cliente, proveniente de Montañuela, Choloma, explicó que prefiere hacer sus compras en San Pedro Sula. “Aquí los precios son más bajos, en el mercado de Choloma está más crítico, todo está más caro”, aseguró Roberto Mendoza.

Sin embargo, los vendedores reconocen que el movimiento de clientes es lento. “Está flojo, nada que ver con el año pasado, esperamos que de aquí al fin de semana llegue más gente”, señaló una comerciante del área de granos básicos.

En este rubro, la libra de frijoles subió dos lempiras y ahora se cotiza a 23 lempiras, mientras que el azúcar pasó de 13 a 15 lempiras la libra. “A partir de hoy subió todo: frijoles, azúcar, café, maseca, también hay producto escaso y eso afecta”, explicó una vendedora.