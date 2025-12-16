Presidente de la CCIC pide al CNE transparencia para restablecer la normalidad

San Pedro Sula, Honduras.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Karim Qubain, hizo un llamado al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que cumpla con su deber constitucional de manera transparente y oportuna, a fin de responder al mandato expresado por la ciudadanía en las urnas durante las elecciones celebradas el pasado 30 de noviembre.

Qubain destacó que el proceso electoral evidenció una alta participación del pueblo hondureño, lo que, a su juicio, refleja el compromiso democrático de la población y su deseo de elegir de forma pacífica a las nuevas autoridades del país. “Hemos visto cómo el pueblo salió a votar masivamente para escoger al próximo presidente, y eso debe respetarse”, expresó.

El dirigente empresarial señaló que, en un contexto cercano a las festividades de fin de año, la población demanda paz, tranquilidad y certidumbre.

Qubain indicó que la falta de una declaratoria oficial genera preocupación tanto en la ciudadanía como en el sector productivo, por lo que insistió en la necesidad de que el CNE actúe con responsabilidad institucional.

Asimismo, reafirmó la disposición del sector empresarial de trabajar de manera conjunta con quien resulte electo por la mayoría del pueblo hondureño.

“Como Cámara de Comercio estamos listos para colaborar con el próximo gobierno, sin importar quién sea el presidente electo, siempre que se respete la voluntad popular”, subrayó.

Qubain explicó que la estabilidad política y jurídica es un factor determinante para la llegada de inversiones nacionales y extranjeras, las cuales son fundamentales para la generación de empleo y el crecimiento económico del país.

En ese sentido, aseguró que Honduras necesita enviar señales claras de confianza y normalidad para impulsar oportunidades laborales y mejorar las condiciones de vida de la población.