Lluvias y derrumbes ponen en riesgo carreteras hacia el occidente

Las autoridades de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) emitieron una alerta preventiva para las personas que tienen previsto desplazarse hacia el occidente de Honduras.
La advertencia es debido a que las lluvias continuas están provocando deslizamientos de tierra y derrumbes en varios puntos estratégicos de la red vial.
Según los reportes más recientes, se han registrado derrumbes en el sector del Merendón y a la altura de la colonia Lempira, en Chamelecón, zonas donde el tránsito vehicular se ha visto parcialmente afectado y representa un peligro latente para conductores, motociclistas y peatones.
Las condiciones climáticas adversas están siendo ocasionadas por una masa de aire frío que continúa influyendo sobre el territorio nacional.
Lo que está generando lluvias persistentes, saturación de suelos y un aumento en el riesgo de deslizamientos, especialmente en áreas montañosas y de alta vulnerabilidad.
Ante este escenario, la COPECO reiteró el llamado a la población a evitar zonas consideradas de riesgo, conducir con extrema precaución, respetar las señales de tránsito y mantenerse informada a través de los canales oficiales. Asimismo, recomendó no realizar viajes innecesarios mientras persistan las lluvias.
Francisco Argeñal, director del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), informó que las lluvias han provocado daños en el sector de la Rivera Hernández, en San Pedro Sula, donde al menos seis familias resultaron afectadas.
Asimismo, el funcionario señaló que la zona norte del país enfrenta serias afectaciones debido a la deficiente conducción de las aguas lluvias y al incremento en los niveles de varios ríos.
El funcionario destacó de manera especial la situación en la Sierra de Omoa, donde varias comunidades se encuentran en condición de vulnerabilidad ante las crecidas y posibles desbordamientos.
Copeco exhortó a la población a tomar medidas de prevención, especialmente en zonas propensas a inundaciones y deslizamientos, ya que las lluvias continuarán al menos durante un día más.
Edwin Valle, Jefe Municipal de Gestión de Riesgos , expresó que las lluvias han dejado daños en El Ocotillo, bordos del Río Blanco, donde hubo casas anegadas, y fue necesario llevar ayuda humanitaria porque en algunas viviendas resultaron anegadas.
Las autoridades mantienen un monitoreo constante en las zonas afectadas y advirtieron que, de continuar las precipitaciones en las próximas horas, podrían registrarse nuevos derrumbes, por lo que se insta a la ciudadanía a priorizar su seguridad y la de su familia