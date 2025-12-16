Lluvias y derrumbes ponen en riesgo carreteras hacia el occidente

San Pedro Sula, Honduras.

Las autoridades de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) emitieron una alerta preventiva para las personas que tienen previsto desplazarse hacia el occidente de Honduras.

La advertencia es debido a que las lluvias continuas están provocando deslizamientos de tierra y derrumbes en varios puntos estratégicos de la red vial.

Según los reportes más recientes, se han registrado derrumbes en el sector del Merendón y a la altura de la colonia Lempira, en Chamelecón, zonas donde el tránsito vehicular se ha visto parcialmente afectado y representa un peligro latente para conductores, motociclistas y peatones.

Las condiciones climáticas adversas están siendo ocasionadas por una masa de aire frío que continúa influyendo sobre el territorio nacional.

Lo que está generando lluvias persistentes, saturación de suelos y un aumento en el riesgo de deslizamientos, especialmente en áreas montañosas y de alta vulnerabilidad.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Ante este escenario, la COPECO reiteró el llamado a la población a evitar zonas consideradas de riesgo, conducir con extrema precaución, respetar las señales de tránsito y mantenerse informada a través de los canales oficiales. Asimismo, recomendó no realizar viajes innecesarios mientras persistan las lluvias.