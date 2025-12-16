Partidos Nacional y Liberal de Honduras se unen para acelerar conteo de votos

Tegucigalpa, Honduras.

Representantes de los opositores y conservadores partidos Nacional y Liberal de Honduras se reunieron este lunes para buscar acuerdos que contribuyan a agilizar los resultados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, que están estancados a falta de un escrutinio especial con 2.792 actas electorales que presentan inconsistencias. Arístides Mejía, delegado por el Partido Liberal, dijo a los periodistas que la reunión "entre los dos partidos mayoritarios que reúnen más del 80 % de los votos y que están en la contienda por un estrecho margen", ha sido para ayudar a acelerar los resultados finales. El Partido Nacional estuvo representado por María Antonieta Mejía, candidata a designada presidencial (vicepresidenta).

Ambos institutos políticos "buscan acelerar el proceso electoral para que culmine lo más pronto posible y que podamos anunciar mediante la declaratoria de ley que hay un ganador, y que el segundo que no ha ganado reconozca el triunfo del primero para que el próximo gobierno tenga toda la legitimidad requerida", subrayó Arístides Mejía, exconsejero electoral y exministro de Defensa en el gobierno que presidió Manuel Zelaya (2006-2009). Añadió que para agilizar el conteo de votos hay que desenredar algunos problemas que hay en el proceso que, lamentablemente, se enredó por la mala transmisión de resultados y el paro de los datos que ha habido. "Pero además creo que podemos ayudar bastante para que dentro del marco legal podamos lograr acuerdos que impulsen el proceso y darle nuestro respaldo a la institución (el Consejo Nacional Electoral, CNE) que es la que tiene que declarar" los resultados finales, afirmó.