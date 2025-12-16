Así se encontraba la carne decomisada en mercado sampedrano

San Pedro Sula, Honduras

Diciembre es sinónimo de celebración por la Navidad y fin de año. La gastronomía de temporada va desde los tradicionales tamales, cerdo, pollo, torrejas y una variedad de platillos que no pueden faltar. La carne de cerdo, pollo y pavo son de las más apetecidas por los sampedranos, según los vendedores de los mercados y supermercados de la ciudad. Los mercados de San Pedro Sula y la Central de Abastos son muy visitados por los sampedranos que buscan productos de calidad y buen precio, pero no solo es eso, también buscan higiene y salubridad Ante la demanda y a fin de garantizar el consumo de productos en buen estado, la municipalidad de San Pedro inició operativos previos a la Navidad y Año Nuevo en los mercados municipales y privados para verificar que todos los productos estén en buen estado. El coordinador de las oficinas de la Normalización y Vigilancia Epidemiológica, Rafael Rodríguez, dice que los operativos son constantes, pero arrecian más en Semana Santa, Navidad y fin de año, que es cuando más demanda existe en estos sitios. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En el primer día de operativo se decomisaron sesenta libras de carne en mal estado en el mercado Medina que pone en riesgo la salud de los consumidores.

Sesenta libras de carne en mal estado

El producto se encontraba en uno de los puestos del mercado Medina, en un congelador sucio, revuelto con plástico y en condiciones insalubres. "Hemos identificado que las condiciones de almacenamiento son deficientes y no cumplían con los requisitos organolépticos básicos para el consumo humano, por lo que procedimos a descongelarlo y luego a través del Juzgado de Policía procedemos al decomiso correspondiente", dijo.

Rodríguez explicó que Normalización y Vigilancia se encarga de identificar el producto que no es apto para consumo y la acción punitiva la aplica la municipalidad a través del Juzgado de Policía, pues la Ley los faculta para hacer este tipo de acciones. "Lo importante es que la gente de San Pedro Sula, principalmente la que va a los mercados, compre carne en buen estado y durante el operativo se han dado las recomendaciones a los locatarios, principalmente con lo referente al producto de la época", indicó. Son unas 60 libras que hemos encontrado no aptas para consumo, pero en realidad es poco para la cantidad de productos que se ha revisado y es una deficiencia que se ha encontrado y posiblemente el Juzgado también le haga un llamado de atención al dueño del puesto.

El llamado es para que los vendedores tengan más cuidado y empatía con los clientes y para los compradores poner especial cuidado con el producto que compra, "Los operativos se realizarán en todos los mercados e iniciamos en los lugares vulnerables que son los de mayor riesgo porque las personas vienen en mayor cantidad y hay gente que compra a veces sin criterio, también nos desplazaremos a otros sitios", explicó el funcionario.

Garantizó que los sampedranos pueden tener la seguridad, que la municipalidad a través de la Gerencia de Salud y del Juzgado haremos todo lo necesario para evitar intoxicaciones con productos alimenticios. Por su parte, los locatarios aseguraron que la mayoría de los comercios cumplen con las normas establecidas y operan dentro de los márgenes permitidos. Arturo García, vendedor del mercado Medina, reiteró el compromiso con la higiene y la calidad. "Invito a la población a visitar el Mercado Medina para aprovechar los precios competitivos y la buena calidad de los productos, especialmente en la temporada navideña", dijo. Aclaró que no son todos los puestos los que tienen problemas y la mayoría cumplen con las recomendaciones y protocolos emitidos por salud.

Recomendaciones para compradores y vendedores