Dos muertos y varios heridos tras accidente de bus en carretera hacia Jesús de Otoro

La Esperanza, Intibucá.

Dos muertos y al menos 13 heridos dejó este martes 16 de diciembre un aparatoso accidente de bus en la carretera que conduce de La Esperanza hacia Jesús de Otoro, en Intibucá.

De acuerdo con un informe preliminar, entre las víctimas mortales se encuentran una menor de edad y una mujer, mientras que al menos 13 personas resultaron heridas.

Hasta el momento, se está a la espera de información oficial definitiva por parte de las autoridades policiales y de tránsito, así como de la llegada del personal de Medicina Forense al lugar del accidente.

En videos difundidos en redes sociales se observ un bus de color amarillo y blanco volcado en una hondonada, así como varias personas pidiendo ayuda y tratando de salir del lugar del accidente.

Según el testimonio de una persona que presenció el hecho, el bus iba lleno de pasajeros y se dirigía hacia San Pedro Sula. El accidente ocurrió minutos antes del mediodía.

De inmediato, unidades de socorro se desplazaron al sitio para brindar asistencia a las víctimas, muchas de las cuales fueron evacuadas en camillas.

Los heridos fueron trasladados de emergencia al centro asistencial más cercano, mientras continúan las labores de verificación y atención en la zona.

Noticia en desarrollo...