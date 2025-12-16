  1. Inicio
María Elvira Salazar dice que Honduras rechazó en las urnas a la familia Zelaya

La congresista republicana dijo que "lo único que corresponde ahora es un conteo riguroso y transparente para evitar el caos y cualquier intento de manipulación".

María Elvira Salazar aseguró que desconocer los resultados que emita el CNE sería "un ataque directo a la democracia".

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La congresista republicana de Estados Unidos, María Elvira Salazar, se pronunció sobre el proceso electoral en Honduras y afirmó que la ciudadanía ya expresó de manera clara su voluntad en las urnas.

Según Salazar, el mensaje del pueblo hondureño fue “claro y contundente”, al señalar que el país no respalda a la familia Zelaya "ni el socialismo del partido Libertad y Refundación (Libre)".

Sostuvo que la decisión popular debe ser respetada, al considerar que desconocer los resultados electorales atentaría directamente contra los principios democráticos.

En ese contexto, destacó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya cuenta con las actas correspondientes al proceso, por lo que, a su criterio, lo que procede es realizar un conteo riguroso y transparente.

Salazar advirtió que cualquier intento de alterar o manipular los resultados podría generar caos e inestabilidad en el país, afectando la confianza ciudadana en las instituciones.

Finalmente, subrayó que desconocer la voluntad expresada en las urnas representaría un ataque directo a la democracia hondureña, por lo que llamó a respetar el proceso y garantizar la transparencia electoral.

Últimas Noticias