María Elvira Salazar dice que Honduras rechazó en las urnas a la familia Zelaya

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La congresista republicana de Estados Unidos, María Elvira Salazar, se pronunció sobre el proceso electoral en Honduras y afirmó que la ciudadanía ya expresó de manera clara su voluntad en las urnas. Según Salazar, el mensaje del pueblo hondureño fue “claro y contundente”, al señalar que el país no respalda a la familia Zelaya "ni el socialismo del partido Libertad y Refundación (Libre)".

Sostuvo que la decisión popular debe ser respetada, al considerar que desconocer los resultados electorales atentaría directamente contra los principios democráticos. En ese contexto, destacó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya cuenta con las actas correspondientes al proceso, por lo que, a su criterio, lo que procede es realizar un conteo riguroso y transparente. Salazar advirtió que cualquier intento de alterar o manipular los resultados podría generar caos e inestabilidad en el país, afectando la confianza ciudadana en las instituciones.