Raptan y asesinan a mototaxista en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras

En las últimas horas un conductor de mototaxi fue raptado y posteriormente asesinado a disparos en la salida a Olancho, a la altura de la aldea Cerro Grande, en Tegucigalpa. La víctima fue identificada como Ángel Alexis Matute Rivera, quien cubría la ruta Cerro Grande–Guasculile–El Guanábano. De acuerdo con versiones de testigos, el joven regresaba de realizar una carrera cuando fue interceptado por varios sujetos armados.

Según la información preliminar, los atacantes obligaron al mototaxista a detener la unidad a un costado de la carretera y lo llevaron varias cuadras más adelante, donde le dispararon en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida. El cuerpo quedó dentro del mototaxi, por lo que personas que transitaban por la zona alertaron a los cuerpos de emergencia. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar, pero confirmaron que el joven ya no presentaba signos vitales.