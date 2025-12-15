Consternación en La Bomba, Jutiapa, por muerte de conocido hombre a puñaladas

La Ceiba, Atlántida

Los pobladores de la aldea La Bomba, en el municipio de Jutiapa, departamento de Atlántida, se encuentran conmocionados tras la muerte violenta de un hombre muy conocido en la comunidad, ocurrida la tarde de este lunes 15 de diciembre. La víctima fue identificada como Jairo Martínez (de 35 años). De acuerdo con reportes preliminares de testigos, el hecho se produjo cuando Martínez caminaba por una de las calles de la aldea, momento en el que fue interceptado por un individuo desconocido.

El atacante le infirió varias heridas con un puñal. Martínez cayó gravemente herido en el lugar y, pese a los intentos de los pobladores por conseguir un vehículo para trasladarlo a un centro asistencial, falleció a consecuencia de las lesiones, sin recibir primeros auxilios. Al sitio del suceso llegaron familiares del ahora occiso, quienes, en medio del llanto, lamentaron lo ocurrido y exigieron justicia. Tras cometer el ataque, el hechor huyó con rumbo desconocido. Elementos de la Policía Nacional y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se desplazaron a la zona para iniciar las primeras diligencias investigativas y dar con el responsable. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen; de manera preliminar, se maneja la hipótesis de que el ataque estaría relacionado con una enemistad que Jairo Martínez mantenía en la zona, versión que no ha sido confirmada por las autoridades.

