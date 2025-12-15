Cámaras de seguridad captan violento robo de motocicleta y dejan heridos a sus dueños en Tegucigalpa

Un violento asalto quedó registrado por cámaras de seguridad en la avenida Juan Pablo II de Tegucigalpa, donde malhechores robaron una motocicleta y, durante el ataque, hirieron a sus propietarios con disparos.
Las imágenes, que ya circulan ampliamente en redes sociales, muestran el momento en que los delincuentes interceptan a las víctimas en plena vía pública. En cuestión de segundos, los atacantes los amenazan y abren fuego, dejando heridos a los dueños del vehículo antes de huir del lugar con la motocicleta.
Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud.
El caso se mantiene bajo investigación, mientras las autoridades intensifican operativos en la zona para dar con el paradero de los responsables y prevenir nuevos hechos violentos en este importante sector de la capital.