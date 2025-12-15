¿Quién es? Sorpresivo goleador puede dejar a Mbappé y Haaland sin Bota de Oro

  1. Inicio
Así es el 'desconocido' goleador que mete miedo: crack amenaza a Mbappé y Haaland con dejarlos sin Bota de Oro.

1 de 16

Conoce al sorpresivo goleador que está dando batalla en la cima de la tabla de goleadores en esta temporada. ¿Quién es y en qué equipo juega?
2 de 16

La Bota de Oro 2025 sigue con todo y la lucha por conocer al mejor goleador de la temporada en las grandes ligas está más aguerrida que nunca.
3 de 16

Grandes estrellas se encuentran en la cima, en busca de quedarse con el prestigioso galardón. El último ganador fue Kylian Mbappé (Real Madrid).
4 de 16

Sin embargo, hay un 'desconocido' goleador que está dando la batalla y amenaza a Mbappé, Haaland y Harry Kane en la cima por la Bota de Oro 2025.
5 de 16

Se trata del delantero serbio Darko Lemajic, quien actualmente es el mejor goleador en Europa y ha estado varios tramos liderando en la Bota de Oro.
6 de 16

El atacante de 32 años juega en el Rigas FS de Letonia y está sorprendiendo con sus anotaciones.

7 de 16

Darko Lemajic ha jugado en equipos como el FK Indjija, Napredak Krusevac, Riga FC (15 goles en liga en 2018) y el KAA Gent de Bélgica (2021–2023).
8 de 16

Pero su actual temporada con el Rigas FS está dando que hablar, ya que se ha metido en la pelea por la Bota de Oro con estrellas como Mbappé, Kane y Haaland.
9 de 16

Darko Lemajic es el goleador con más tantos en este listado, cuenta con 28 goles, sin embargo, de momento se encuentra por debajo de los líderes de goleo.
10 de 16

Aunque tiene mayor cantidad de goles, en esta liga, cada tanto equivale a un punto.
11 de 16

Por lo tanto, y de momento, lleva acumulado 28 puntos en la clasificación de la Bota de Oro.
12 de 16

Darko Lemajic es superado por Kylian Mbappé: El delantero francés llegó a 17 goles, sumando 34 puntos en la clasificación de la Bota de Oro. Es el actual Pichichi de la Liga Española 2025-2026.
13 de 16

Asimismo, por Erling Haaland: El delantero noruego del Manchester City se despachó con un doblete contra el Crystal Palace y alcanzó los 17 goles esta temporada de la Premier League, llegando a 34 puntos en la clasificación de la Bota de Oro.
14 de 16

Y el liderato lo tiene, de momento, Harry Kane: El delantero inglés es el mejor en estos momentos y llegó a 18 goles en la Bundesliga, sumando con 36 puntos en la clasificación de la Bota de Oro.
15 de 16

La desventaja de Darko Lemajic es la valoración que se le da a su liga, ya que cada gol marcado es 1 punto, mientras que en el caso de las 5 grandes ligas de Europa, equivalen a 2 puntos.
16 de 16

Darko Lemajic promete ser una de las sorpresas en la clasificación de goleo de la Bota de Oro en esta temporada.
