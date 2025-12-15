Motagua decide futuro de Javier López; se irá de Olimpia, europeo que suena para Honduras

  1. Inicio
Los fichajes y rumores que ya se dan en el balompié hondureño.

Activado totalmente el mercado de fichajes y varios nombres de fichajes suena, incluso en la Selección de Honduras.
Wisdom Quayé - El lateral derecho se desligó del Victoria y su futuro apunta al Policía Nacional FC para el próximo torneo.
Bryan Castillo : Ascendió con el CD Choloma, pero no tuvo regularidad en la Liga Nacional y eso le ha afectado en su futuro ya que no continuará con los maquileros para el 2026.
Oliver Morazán : Policía Nacional FC no seguirá contando con el mediocampista de contención por lo que queda sin equipo para el Clausura 2026.
Ángel Villatoro, exdelantero del Olancho FC y quien salió de forma polémica, suena fuerte como posible refuerzo de Real España.
Jorge Ernesto Pineda : El CD Choloma se quedó sin técnico tras la finalización de convenio con el entrenador hondureño.
Jonathan Rougier - El veterano portero de 38 años podría volver a la Liga Nacional tras tener acercamientos con el Génesis Policía.

Selvin Guevara: En el mercado de fichajes hay jugadores de buen perfil como agentes libres y uno de ellos es el Pibe, que salió del CD Choloma.
Rambo de León se estaría sumando al Platense para trabajar dentro del cuerpo técnico encabezado por Raúl Cáceres.
Milton Núñez - El lateral zurdo no seguirá en las filas del CD Choloma y quedará como agente libres para el 2026.
Javier López - El futuro del técnico español al mando del Motagua no cambia;la directiva lo dejará en su puesto pase lo que pase en la triangular.
Yoameth Murillo: El Real España sigue confiando en la sangre panameña y buscan delantero en el mercado canalero. El atacante de 24 años del Plaza Amador es un deseo de la directiva.
Anfronit Tatum - A pesar de tener cierta regularidad en el Real España, el corpulento defensor hondureño podría ver una salida de la máquina en enero del 2026; Policía Nacional FC ha pensado en él.
Alexy Vega - Los Cremas del Comunicaciones busca en el mercado hondureño y ha puesto sus ojos en el mediocampista del Marathón, uno de los mejores hombres de la Liga Nacional. Además, se habla de que Minnesota United lo tiene en la mira.
Bryan Félix - Tras su versión en el CD Choloma, el Real España se planteará el futuro del extremo, del cual son dueños de su ficha.
Otro que estaba a préstamo en CD Choloma es Marco Tulio Aceituno, pero el delantero volverá a Real España.
El delantero Bryan Moya quedó como agente libre luego de su salida de Real España, apareció jugando en México fútbol burocrático y Motagua lo tiene en su agenda.
El inglés y extécnico de Canadá, John Herdman, suena como uno de los candidatos para estar en el banquillo de la Selección de Honduras. La FFH de momento tiene varios currículum en la mesa. Periodistas nacionales y reportes del extranjero ya hablan de su nombre con la Bicolor.
Ramiro Rocca - El delantero argentino no seguirá con Juticalpa FC y se despidió en sus redes sociales del conjunto canechero.

Eduardo Espinel, técnico del Olimpia, se refirió ante la posibilidad que no ha renovado contrato y que vence al finalizar este torneo Apertura: "Tengo que saber si continúo, eso sería lo primero, mi contrato termina una vez finalice el torneo, estamos un poco en el aire ante esa incertidumbre, lo primero que tendría que estar seguro y si continúo en el club para proyectarme al futuro", dijo a TVC.
Reynaldo Tilguath - Pase lo que pase con el Olancho FC en este torneo, el director técnico no seguirá al frente del banquillo técnico de los potros.
Dereck Moncada sigue sin renovar contrato en Olimpia y su familia mantiene los contactos que siga su carrera en Estados Unidos. Es casi un hecho que no seguirá en el León.
Axel Alvarado - Marathón tendría nueva alta y se trata de este talentoso extremo quien jugó el último año con el CD Choloma donde explotó su potencial.
Antonio López Amenábar - El volante guatemalteco del Xelajú es un deseo del Motagua, no obstante la alta ficha del jugador y su convenio con los chapines lo hacen, por ahora, imposible.
Alenis Vargas - El atacante hondureño no seguirá siendo parte del SKJ de Finlandia, por lo que tendrá que buscar nuevo club para 2026.
Mario Martínez - El zurdo de 36 años no se ha retirado de las canchas y esperará por ofertas en el Clausura 2026. Salió del CD Choloma a mitad del torneo por cuestiones personales.
Bryan Acosta - Nashville SC prepara toda la documentación para extenderle el contrato al hondureño por un año más, esto a pesar de que el club anunciara que no iban a continuar ligados.
Getsel Montes - El defensor hondureño seguirá ligado al Herediano de Costa Rica, esto a pesar de rumores que sitúan al zaguero fuera de la órbita florense.
