Anuncio de Conmebol sobre Surinam y el repechaje rumbo al Mundial: Honduras recibe la información

Suinam ha estado en problemas por intervención de autoridades locales a sus cuentas. Esto ha ocasionado un tema donde la FIFA lo podría sancionar sin disputar el repechaje al Mundial 2026 que será en marzo.
La Selección de Surinam logró en la última jornada de la eliminatoria de la Concacaf el boleto al repechaje para el Mundial 2026 dejando a Honduras eliminada junto a Costa Rica.
Después de la celebración del sorteo del Mundial 2026, las cosas alrededor de uno de los posibles participantes de la magna fiesta empiezan a complicarse.
La selección de Surinam corre el riesgo de perder su histórico derecho a estar en el Repechaje del Mundial 2026 en Monterrey, todo después de que un tribunal judicial decidiera congelar cuentas a la federación de futbol local (SVB).
Cabe recordar que la FIFA prohíbe que un tribunal ordinario se inmiscuya en asuntos pertenecientes a una federación de futbol (salvo casos muy contados).
La SVB, por medio de un comunicado, condenó el hecho al considerarlo de "mala fe", además de recordar la referida prohibición que tiene la FIFA.
Honduras ha estado atenta a la situación debido que quedó atrás de Surinam en la disputa del repechaje por medio de la eliminatoria.
Honduras y Surinam terminaron con 9 puntos, pero los caribeños anotaron más goles que la Bicolor y eso determinó el desempate.
La otra opción sería que Bolivia, rival de Surinam, clasifique directo para la final por un boleto al Mundial ante Irak.
Bolivia está a la expectativa de volver a una justa mundialista como lo hizo en Estados Unidos 94.
FIFA no se ha pronunciado al respecto y todas las posibilidades son, hasta el momento, especulaciones.
La Federación de Fútbol de Surinam confirmó este domingo 14 de diciembre al neerlandés Henk ten Cate, exasistente de Frank Rijkaard en el Barcelona, con el objetivo de clasificar a la selección sudamericana al Mundial de 2026 de México, Estados Unidos y Canadá.
El equipo sudamericano se medirá a Bolivia el próximo 26 de marzo en Monterrey (México), en el primer partido de clasificación. Una victoria de Surinam llevaría a los de Ten Cate a medirse a la selección de Irak el 31 marzo para un puesto final en la cita internacional.
El ganador de esta eliminatoria entre Bolivia, Surinam e Irak obtendrá el último billete del Grupo I del Mundial, en el que ya están Francia, Senegal y Noruega.
Hasta el nombre de Guatemala ha entrado en escena debido que compartió grupo con Surinam y terminó en tercer lugar.
La Conmebol se pronunció en las últimas horas y ratifica que Bolivia tiene planificado a Surinam como rival, nada se ha movido. Todo será el 26 de marzo en Monterrey.