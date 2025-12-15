  1. Inicio
Roberto Contreras desautoriza a candidatos a negociar con Libre

Tegucigalpa, Honduras

El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras (CCEPLH), Roberto Contreras, dejó claro este lunes que queda terminantemente desautorizado cualquier candidato a alcalde, diputado o presidencial que intente negociar con el partido Libertad y Refundación (Libre).

Contreras señaló en su cuenta de X que el objetivo de quienes busquen acuerdos fuera del partido es provocar caos, generar incertidumbre política y aferrarse al poder, lo que, advirtió, podría afectar la economía y la tranquilidad de los hondureños.

Partido Liberal se pronuncia mientras se espera el escrutinio especial

“Honduras no merece estar en un escenario de incertidumbre política que afecte la estabilidad del país y la confianza de nuestra gente”, enfatizó el dirigente liberal, subrayando la importancia de la unidad y disciplina partidaria.

El líder del CCEPLH aseguró que cualquier acción de negociación con fuerzas externas será considerada una violación a los estatutos del partido y a los principios que lo han guiado históricamente, comprometiéndose a tomar las medidas necesarias para preservar la cohesión interna.

Contreras reiteró que el Partido Liberal continuará trabajando de manera responsable por la democracia y el bienestar del pueblo hondureño, evitando maniobras que puedan desestabilizar la política nacional y afecten la gobernabilidad del país.

