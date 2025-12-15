La Ceiba se viste de magia con la inauguración de la Villa Navideña

La noche del sábado se transformó en una explosión de luz, música y espíritu festivo en la plaza central de La Ceiba, con la inauguración de la villa navideña.
Cientos de ceibeños se congregaron en la plaza central para presenciar la esperada inauguración de la villa navideña y el tradicional encendido del árbol, dando oficialmente la bienvenida a la Navidad.
Los integrantes de la banda del instituto San Isidro se encargaron de poner el ritmo a la fiesta navideña.
Para amenizar esta mágica celebración, la tarima se engalanó con la presencia estelar del reconocido grupo musical Los Roland. Con su ritmo contagioso, la agrupación puso a bailar a los asistentes.
La Villa Navideña cuenta con un espacio destinado a los emprendedores locales. En el perímetro de la plaza central, ofrecen una amplia variedad de productos.
El Grinch, personaje asociado al rechazo de la Navidad, estuvo presente en la inauguración de la Villa Navideña en La Ceiba.
La Villa Navideña seguirá abierta hasta los primeros días de enero, ofreciendo a ceibeños y visitantes un calendario lleno de actividades culturales y entretenimiento.
Un grupo de niños llenó de alegría la celebración con su interpretación de los tradicionales villancicos navideños.
La Villa Navideña no solo es un espectáculo visual, sino también un espacio de esparcimiento que promueve la unión familiar y la sana convivencia durante diciembre.
La plaza central se iluminó con millones de luces, creando un ambiente de ensueño ideal para las fotografías familiares y la alegría de los más pequeños.
El instante más esperado de la noche llegó cuando autoridades y comunidad encendieron el imponente árbol navideño.