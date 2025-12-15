  1. Inicio
La Ceiba se viste de magia con la inauguración de la Villa Navideña

La Ceiba dio la bienvenida a la Navidad con el encendido del árbol y la inauguración de la villa navideña, iluminada por millones de luces. La celebración incluyó emprendimientos locales

  • Actualizado: 15 de diciembre de 2025 a las 14:04 -
  • Carlos Molina
1 de 11

La noche del sábado se transformó en una explosión de luz, música y espíritu festivo en la plaza central de La Ceiba, con la inauguración de la villa navideña.

Foto: Cortesía
2 de 11

Cientos de ceibeños se congregaron en la plaza central para presenciar la esperada inauguración de la villa navideña y el tradicional encendido del árbol, dando oficialmente la bienvenida a la Navidad.

 Foto: Cortesía
3 de 11

Los integrantes de la banda del instituto San Isidro se encargaron de poner el ritmo a la fiesta navideña.

Foto: Cortesía
4 de 11

Para amenizar esta mágica celebración, la tarima se engalanó con la presencia estelar del reconocido grupo musical Los Roland. Con su ritmo contagioso, la agrupación puso a bailar a los asistentes.

Foto: Cortesía
5 de 11

La Villa Navideña cuenta con un espacio destinado a los emprendedores locales. En el perímetro de la plaza central, ofrecen una amplia variedad de productos.

 Foto: Cortesía
6 de 11

El Grinch, personaje asociado al rechazo de la Navidad, estuvo presente en la inauguración de la Villa Navideña en La Ceiba.

 Foto: Cortesía
7 de 11

La Villa Navideña seguirá abierta hasta los primeros días de enero, ofreciendo a ceibeños y visitantes un calendario lleno de actividades culturales y entretenimiento.

 Foto: Cortesía
8 de 11

Un grupo de niños llenó de alegría la celebración con su interpretación de los tradicionales villancicos navideños.

 Foto: Cortesía
9 de 11

La Villa Navideña no solo es un espectáculo visual, sino también un espacio de esparcimiento que promueve la unión familiar y la sana convivencia durante diciembre.

 Foto: Cortesía
10 de 11

La plaza central se iluminó con millones de luces, creando un ambiente de ensueño ideal para las fotografías familiares y la alegría de los más pequeños.

 Foto: Cortesía
11 de 11

El instante más esperado de la noche llegó cuando autoridades y comunidad encendieron el imponente árbol navideño.

Foto: Cortesía
