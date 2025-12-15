Estas zonas de Honduras no tendrán luz este martes 16 de diciembre

Mientras tanto, en la ciudad de San Pedro Sula, los trabajos de mantenimiento dejarán sin suministro eléctrico a varias colonias del sector norte y noroccidental, entre ellas las Intersindicales (Sitratelh, Sitraunah, Sitraplash y Sitraihss) y la colonia Serán, además de residenciales como Casa Maya en sus cuatro etapas, El Portal, El Doral y Los Cedritos.