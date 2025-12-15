Estas zonas de Honduras no tendrán luz este martes 16 de diciembre

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que ha programado cofrtes de electricidad en varias zonas de Honduras para este martes 16 de diciembre del presente año.
La estatal detalló que las interrupciones programadas del servicio eléctrico serán en la zona norte central de Honduras, y son parte de trabajos de mantenimiento en las redes de distribución.
La Enee precisó que los cortes de energía en algunas zonas durarán al menos seis y siete horas.
La estatal afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el departamento de Choluteca, los trabajos se ejecutarán en la sección del circuito EBI-L313 de la subestación El Bijagual, donde se realizará la instalación de equipo de protección y zonificación en la colonia Las Colinas.
Por ello, estarán sin suministro eléctrico los barrios Suyapa, Las Colinas, La Venecia y zonas aledañas, además de colonias, residenciales, aldeas, centros educativos, comercios e instituciones como la UNAH, la Universidad Católica, el aeropuerto de Choluteca, Promaco, el Cuarto Batallón y varias residenciales del sector.
Asimismo, dentro del área urbana de Choluteca también resultarán afectadas varias residenciales, entre ellas Andalucía II y III, Villas Madrigal, Villas del Sol, Villas del Carmen, Montelimar, Los Prados, Palmera, Blue, Fontaine Blue, Blue II, Viscaya, Los Llanos y Miramontes, así como sectores consolidados como Ciudad Nueva y Villa Florencia, donde se concentran comercios y servicios.
En el municipio de Quimistán, departamento de Santa Bárbara, la interrupción del servicio impactará principalmente zonas residenciales, incluyendo las colonias Vida Nueva, Santa Elena, Villas Campestre y Montelimar, áreas donde se ubican viviendas familiares y pequeños negocios.
Mientras tanto, en la ciudad de San Pedro Sula, los trabajos de mantenimiento dejarán sin suministro eléctrico a varias colonias del sector norte y noroccidental, entre ellas las Intersindicales (Sitratelh, Sitraunah, Sitraplash y Sitraihss) y la colonia Serán, además de residenciales como Casa Maya en sus cuatro etapas, El Portal, El Doral y Los Cedritos.
En Santa Rosa entre las principales zonas sin luz están municipio de San Pedro, las aldeas yuhuneras, Boca del Monte, El aguaje, El Porvenir, Hoja de Caña, El Zapote, Agua Zarca y sus caceríos ceercanos. También el municipio de Corquín en zonas como Pashapa, Suctillo, Celaque, Cedros, El Chile, Pacayas, Potrerillo, Hichozal, Quebrada honda y sus caceríos cercanos.
Finalmente, en los municipios de El Progreso, Tela y El Negrito, se verán afectadas algunas colonias urbanas, entre ellas El Cristal y Lempira, donde el corte impactará tanto a viviendas como a actividades comerciales de la zona.