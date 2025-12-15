¿Qué departamentos de Honduras están en alerta verde por lluvias?

La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) emitió una alerta verde para seis departamentos de Honduras debido a las lluvias generadas por el ingreso de una masa de aire frío.
La medida fue anunciada por Copeco y busca prevenir riesgos ante las condiciones climáticas adversas que afectarán distintas regiones del territorio nacional.
Según el ente estatal, este nivel de alertamiento tendrá una vigencia de 48 horas, a partir de las 7:00 de la noche de ayer domingo 14 de diciembre de 2025.
De acuerdo con el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), la masa de aire frío ingresó durante la madrugada de este lunes 15, generando vientos frescos del norte y noreste, aumento de nubosidad y un descenso en la temperatura ambiente.
Estas condiciones generarán lluvias intermitentes en gran parte del norte del país, agrega Copeco.
Las autoridades advirtieron que los acumulados de lluvia podrían superar entre 60 y 80 milímetros en sectores urbanos de la costa norte, y alcanzar hasta 100 o 120 milímetros en zonas montañosas de la región, lo que incrementa el riesgo de crecidas de ríos, deslizamientos y saturación de suelos.
En el resto del territorio nacional, especialmente en el oriente, centro y occidente, se esperan precipitaciones débiles y dispersas durante la tarde y la noche, mientras que en las planicies del sur se pronostican rachas de viento de hasta 30 o 50 kilómetros por hora.
Copeco exhortó a la población hondureña a mantenerse informada y atender las recomendaciones de los entes de protección civil.
Los departamentos bajo alerta son Islas de la Bahía, Santa Bárbara, Cortés, Yoro, Atlántida y Colón, donde se prevén precipitaciones de moderadas a fuertes, acompañadas de actividad eléctrica.