Los hechos de impacto que marcaron el 2025 en el mundo

Cumbre de La Haya y crecimiento del gasto en defensa: La Haya se convirtió en el centro de la política atlántica en 2025, cuando los líderes de la OTAN se reunieron el pasado 25 de junio en una cumbre destinada a elevar el gasto en defensa hasta el 5 % del PIB durante la próxima década. La prolongación de la invasión rusa de Ucrania llevó a los aliados a revisar sus capacidades en defensa frente a la amenaza de Moscú.