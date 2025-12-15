Los hechos de impacto que marcaron el 2025 en el mundo

Los incendios en Los Ángeles, la muerte del papa Francisco, la declaración de genocidio en Gaza, la revolución de la Generación Z en Nepal, el primer ataque mortal contra una supuesta narcolancha en el Caribe y la prohibición de redes sociales a menores en Australia son algunos de los acontecimientos más destacados de 2025.
Los incendios devastadores en Los Ángeles: El condado de Los Ángeles inició enero con una oleada de incendios devastadores. El fuego, que tardó en extinguirse unas tres semanas, afectó especialmente a los residentes de Altadena y Pacific Palisades y mató a una treintena de personas. En total, hubo más de 15.000 hectáreas destrozadas y pérdidas de más de 30.000 millones de dólares (unos 25.500 millones de euros) en inmuebles.
Día de los aranceles: Una de las medidas más controvertidas del presidente estadounidense, Donald Trump, este año fue la aprobación el 2 de abril de aranceles a más de 180 países en lo que él denominó el “Día de la Liberación". Esta decisión dio inicio a una guerra comercial global. La imagen del presidente republicano sujetando unas tablas con los distintos aranceles impuestos se ha convertido en una de las fotografías más recordadas del año.
La muerte del papa Francisco: La muerte de Francisco, el papa de los pobres que con un valiente mensaje político y social intentó cambiar la Iglesia, y la elección, diecisiete días después, de León XIV, el primer pontífice estadounidense, pero también peruano, fue uno de los momentos más destacados del año.
A pesar de sus 38 días de hospitalización, en los que sufrió hasta tres crisis que hicieron temer por su vida, la muerte de Francisco, el 21 de abril, fue una relativa sorpresa. Había reaparecido el día anterior para saludar a los fieles en la plaza de San Pedro en lo que parecía una recuperación, pero que finalmente se tornó en la despedida del hombre que dirigió la Iglesia durante 12 años.
Cumbre de La Haya y crecimiento del gasto en defensa: La Haya se convirtió en el centro de la política atlántica en 2025, cuando los líderes de la OTAN se reunieron el pasado 25 de junio en una cumbre destinada a elevar el gasto en defensa hasta el 5 % del PIB durante la próxima década. La prolongación de la invasión rusa de Ucrania llevó a los aliados a revisar sus capacidades en defensa frente a la amenaza de Moscú.
La Cumbre de Alaska: La cumbre entre Estados Unidos y Rusia celebrada en Alaska el 15 de agosto de 2025 reunió a los mandatarios de Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, Vladimir Putin. Fue la primera ocasión en que Putin fue invitado a un país occidental desde la invasión de Ucrania y desde que la Corte Penal Internacional emitiese una orden de arresto en su contra por crímenes de guerra.
Las protestas de la Generación Z en Nepal: La indignación por el estilo de vida lujoso de los hijos de la élite fue la chispa que prendió la mecha de la revolución en Nepal, donde los jóvenes salieron a las calles el pasado 8 de septiembre y lograron derrocar al presidente del país en apenas 24 horas.
El primer ataque contra una supuesta narcolancha: El 2 de septiembre hubo un punto de inflexión en la ya de por sí tensa relación entre EE.UU. y Venezuela: EEUU efectuó su primer ataque a una supuesta narcolancha en el mar Caribe. Desde entonces, el operativo 'Lanza del Sur' ha hundido tanto en el Caribe como en el Pacífico una veintena de lanchas atribuidas a organizaciones criminales, dejando 87 muertos.
Declaración de genocidio: El 16 de septiembre la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU concluyó lo que muchos organismos y asociaciones llevaban denunciando desde que Israel inició su ofensiva contra Gaza dos años atrás: el Estado hebreo ha cometido genocidio contra los palestinos en la Franja.
La victoria del ultraderechista Kast en Chile: El ultraderechista José Antonio Kast ganó este domingo con contundencia la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile y se convirtió en el primer defensor de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1989) en alcanzar el poder tras el retorno de la democracia al país andino.
La prohibición de RRSS a menores de 16 en Australia: Australia se ha convertido en el primer país en prohibir las redes sociales a menores de 16 años. Lo hizo con una ley que entró en vigor el 10 de diciembre y que estuvo impulsada por familias afectadas por los efectos nocivos de ciertas plataformas, incluidos casos que derivaron en suicidios.