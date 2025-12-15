Hollywood se despide con tristeza del director Rob Reiner

"Y cuando nos sentimos apresurados por el horario. Rob diría, no te preocupes por eso. No pienses en nadie más. Todos estamos aquí para que consigas esta escena en la película, así que tómate tu tiempo. Podríamos compartir nuestras vulnerabilidades. Me encantó hacer The Sure Thing. Me encantó tanto trabajar con Rob. Esa sesión fue tan jodidamente divertida e hilarante. Me encantaba su risita detrás de la cámara. Simplemente no me lo puedo creer. No sé dónde encaja esto en el horror que es ahora. Mi corazón está con todos los que estuvieron cerca de ellos", escribió la actriz en Instagram.