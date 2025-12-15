OPS alerta por aumento de influenza A H3N2 subclado K en la región

Tegucigalpa, Honduras

Mediante una nota informativa, la organización alertó a los Estados miembros sobre la situación de la influenza A (H3N2) relacionada con la variante genética K, actualmente identificada en distintas regiones del mundo.

Ante el incremento de casos de influenza tipo A (H3N2), subclado K (J.2.4.1), en diversas regiones del mundo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) instó a los países de América a reforzar la vigilancia del virus y a impulsar la vacunación , en especial entre adultos mayores y personas con factores de riesgo.

La OPS señaló que, en la región de las Américas —particularmente en la subregión de América del Norte—, se ha observado un incremento sostenido de casos, atribuido principalmente a la influenza tipo A.

Aunque esta nueva subvariante no se asocia con cuadros clínicos más graves, sí presenta una mayor capacidad de transmisión, lo que explica la rapidez con la que se ha propagado el brote. A ello se suman los bajos niveles de vacunación, que favorecen la expansión del virus durante la temporada en la que suele circular, entre noviembre y febrero.

“En Estados Unidos y Canadá se ha registrado una mayor circulación del subtipo A (H3N2), con un aumento progresivo de las detecciones del subclado K”, indica la hoja informativa de la OPS.

En los últimos días, el virus se ha extendido a otros países de la región. Durante el fin de semana, las autoridades de Salud de México confirmaron el primer caso de influenza tipo A subclado K en una persona, quien respondió favorablemente al tratamiento ambulatorio con medicación antiviral y ya se encuentra recuperada.

Por su parte, el Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este lunes la circulación de la nueva variante de la influenza A e instó a la población a reforzar las medidas preventivas.

La presencia del virus se identificó desde el 14 de octubre, tras el análisis de muestras tomadas entre septiembre y noviembre. Hasta el momento se han confirmado siete casos, todos con síntomas leves y sin requerir hospitalización.

En Honduras, expertos en salud advierten que, como ha ocurrido con otras enfermedades, es cuestión de tiempo para que este virus comience a circular en el país, especialmente en esta época del año, caracterizada por un mayor ingreso de turistas y hondureños que residen en el extranjero.

Ante este escenario, médicos recomiendan a la población protegerse mediante la vacunación contra la influenza. En ese sentido, la OPS reiteró la importancia de vigilar de forma estrecha la evolución del virus mediante vigilancia genómica, mantener altas coberturas de vacunación, brindar tratamiento oportuno a los casos y garantizar la preparación ante una posible actividad temprana o más intensa durante la temporada 2025-2026.

“Resulta fundamental que la población, en especial los adultos mayores y las personas con factores de riesgo, reciba la vacuna contra la influenza, con el fin de protegerse individualmente y reducir la presión sobre los servicios de salud, en particular los de hospitalización”, señala la misiva de prensa.