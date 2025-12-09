San Pedro Sula cierra el año con baja cobertura de vacunación

San Pedro Sula, Honduras.

La Capital Industrial cerrará el año con coberturas de vacunación por debajo de lo esperado y con el riesgo creciente de que nuevos brotes de enfermedades que son prevenibles por vacuna afecten a los niños. Así lo informó el doctor Wilmer Euceda, jefe de Redes Integradas de Salud de la Región Sanitaria Metropolitana de San Pedro Sula, quien señaló que a noviembre, la protección infantil seguía siendo baja, pese a todos los esfuerzos realizados. Para el caso, la vacuna pentavalente, que protege a los niños de la tos ferina, la difteria, el tétanos, la hepatitis B y la bacteria Haemophilus, registra apenas un 64% de cobertura, lejos de la meta establecida. Euceda explicó que esta vacuna es uno de los principales indicadores del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). Hasta ahora solo 7,407 niños del municipio han recibido dicha vacuna, de los 11,631 que se proyectaron inmunizar desde principios de 2025.

El panorama no es mejor en la vacuna triple viral, que protege contra el sarampión, la rubéola y paperas. De acuerdo con la región sanitaria, la cobertura de la primera dosis ronda el 67% y un 55% la segunda, cifras que no alcanzan el nivel necesario para garantizar una protección colectiva. En ese sentido, Euceda advirtió que, con estos porcentajes, los niños que no han recibido la vacuna estarían expuestos o vulnerables ante brotes de sarampión como los que se registraron este año en países como Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Costa Rica y Belice. El médico indicó que uno de los factores que ha influido en la caída de los índices de vacunación es la desinformación, principalmente luego de la pandemia de Covid-19, cuando surgieron teorías de personas sin conocimiento en salud que pedían a la población que no se vacunara.

A ello se suma que muchos padres trabajan y dejan a sus hijos al cuidado de familiares que no siempre pueden autorizar que estos reciban sus vacunas, por lo que decidieron ampliar los horarios en varios centros de salud de la ciudad.

Destacó que también se mantienen las brigadas móviles que recorren barrios, colonias y sectores de difícil acceso con el objetivo de aumentar la cobertura antes del fin de año, estimando que podrían cerrar con un 70% o 75%. Un comportamiento similar muestran los otros 11 municipios del departamento, a cargo de la Región Sanitaria de Cortés, donde la pentavalente registraba un 62% de cobertura y las vacunas contra el sarampión rondaban el 56%, según el boletín del 14 de noviembre. Por su parte, la doctora Xiomara Erazo, jefa del PAI, informó que a octubre, la cobertura nacional alcanzaba el 87.6% en vacunas para menores de un año y un 88.07% para niños de un año. No obstante, regiones como Atlántida, Cortés, Choluteca, Valle y la Metropolitana de San Pedro Sula mantienen porcentajes por debajo del 80%, lo que los ha "obligado a reforzar acciones de comunicación y sensibilización para combatir las razones de la no vacunación".